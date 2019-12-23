نجوى كرم مفاجأة “ذا فويس سينيور” اليكم أسماء باقي النجوم في اللجنة

بدأت قنوات MBC والحسابات الرسمية للمجوعة السعودية على مواقع التواصل، بعرض الاعلانات الترويجية الخاصة ببرنامج مواهب الاطفال “ذا فويس كيدز”، وذلك بعدما اسدلت الستار عن “ذا فويس – أحلى صوت” السبت الفائت، حيث حصد اللقب فريق السوبرستار راغب علامة، المشترك التونسي مهدي عياشي.

ويجلس على كرسي لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” كل من النجوم: نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وبالتزامن مع عرض “ذا فويس كيدز” تعمل “ام بي سي” على وضع اللمسات النهائية على على البدء بتصوير ”ذا فويس سينيور” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً والمتوقع تصويره في قبرص.

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في نفس السياق، اعلن برنامج “تراندينغ” حصرياً عن أعضاء لجنة تحكيم “ذا فويس سينيور” المؤلفة من النجوم: نجوى كرم، هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين.

مدير المحتوى الاقليمي في “ام بي سي” أليكس معوشي عبّر عن سعادته بهذه التوليفة لأنّها ترضي جميع الاذواق فـ سميرة سعيد هي الباقية من برنامج “ذا فويس”، هاني شاكر سيعود الى الشاشة ليجلس على أحد المقاعد، نجوى كرم الآتية من لجنة “ارابز غات تالنت” وهي تحب هذه الاصوات وتتفاعل معها والاكيد انّها ستتألق في هذه المشاركة وملحم زين الذي يمتلك حسًا طربيًا ويحاكي الجيل الجديد من المشاهدين.

من جهته، أكد ملحم زين مشاركته في لجنة التحكيم، وتمنى ان يكون على قدر المسؤولية لأن فكرة البرنامج جديدة وجميلة خاصة أن هناك أصواتاً خطيرة جدً. وشدد أن له الشرف في أن يجلس الى جانبها فهي فنانة عظيمة وهناك اسماء كبيرة لها تاريخ في الفن ستكون موجودة في اللجنة. (المقابلة صورت مع “زين” قبل ان يتم التأكيد على كل اسماء النجوم”).

من جهتها أكدت سميرة سعيد مشاركتها في لجنة تحكيم الموسم الاول من “ذا فويس ينيور”. ولفتت أن الجمهور لن يشتاق لها كثيرًا فستعود لتطل الى المشاهدين عبر هذا البرنامج على مدار أربع حلقات.

