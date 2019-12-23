هيلاري داف وماثيو كوما يقيمان زفافهما في باحة المنزل الخلفية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت المغنية والممثلة الأمريكية هيلاري داف 31 عاما، الصور الأولى من حفل زفافها إلى المغني الأمريكي ماثير كوما 31 عاما، والذي أُقيم في حديقة منزلهما الخلفية بولاية لوس انجلوس.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه بعد علاقة عاطفية استمرت 3 سنوات، قرر الثنائي الزواج في حفل بسيط في حديقة منزله الخلفية، بعد علاقة عاطفية شابها الانفصال والعودة حيث انفصل الاثنان من قبل مدة 6 أشهر في عام 2017 ثم عادا إلى بعضهما مرة أخرى.

بدأ الاثنان المواعدة في شهر يناير لعام 2015، وأنجبا طفلتهما الأولى في أكتوبر من عام 2018، واستمرت خطوبتهما مدة 7 أشهر.

ووفقا لما نشرته مجلة "بيبول" الأمريكية، فإن العرس اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين فقط، وقد بدأ الحفل عند غروب الشمس وكان هناك خيمة بيضاء يجلس بداخلها الضيوف، وكانت متواجدة بالقرب من هيلاري شقيقتها المقربة هايلي.

ارتدت هيلاري فستان زفاف كلاسيكيا باللون العاجي من المصممة البريطانية جيني بيكهام، وطرزت تنورة الفستان بالأحرف الأولى للزوجين وتاريخ الزفاف واسمي طفلي هيلاري؛ ابنتها بانكس وابنها لوكا، وارتدى العريس بدلة كلاسيكية سوداء من ماركة سيلين.

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وبدت هيلاري في غاية الجمال وهي ترتدي زينة الرأس من المصممة جينيفر بهر، وارتدت حذاء كعب عال من جيمي تشو.

الجدير بذكره أن هيلاري لديها ابن يدعى لوكا يبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك من زواجها السابق بلاعب الهوكي الكندي مايك كومري الذي تزوجته في عام2010 وانفصلت عنه في عام 2014، ولكن مازالا إلى الآن يحتفظان بعلاقتهما الودية من أجل طفلهما لوكا.

وفي مقطع فيديو صادر عن مجلة فوغ، ظهرت هيلاري وهي ممسكة بفستان زفاف صغير صنعته لها جيني بيكهام لطفلتها الصغيرة بانكسي، وبدت هلاري في غاية السعادة، وقالت إنه أجمل شيء رأته على الإطلاق.

بعد الحفل، ظهرت هيلاري بفستان ذهبي أنيق، ونشرت صورة لها تجمعها بزوجها وهو يحملها، وعلقت بالحروف الأولى لاسميهما وتاريخ زفافهما، وقالت داف أنه من الصعب خلال خمس دقائق فقط أن تتلوا عهودك وتعبر عن مشاعرك لشخص يعني لك الحياه بأكملها.