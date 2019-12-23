تفاصيل جديدة عن صلاح ذو الفقار أبرزها أنه "زملكاوي" وتزّوج 4 مرات

صادف الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صلاح ذو الفقار والذي توفي عام 1993 عن عمر يناهز الـ 67 وتحديدًا وتحديدًا خلال تصوير المشهد الاخير بفيلم الإرهابي.

ما لا يعرفه الكثير أن صلاح ذو الفقار تزوج أربع مرات الأولى من السيدة نفيسة بهجت وأنجب منها إبنه أحمد وإبنته منى ولكنه إنفصل عنهت ولكن بشكل غير رسمي.

وخلال تصوير فيلم رد قلبي وقع في حب زهرة العلا وتزوج منها ولكن هذه الزيجة إنتهت بعد عام لنشوب خلافات بينهما.

اما الزيجة الثالثة فكانت من شادية والتي إنفصلت عنه برغم حبها الشديد له ولكن فشلها في الإنجاب منه وتعرضها للإجهاض أكثر من مرة جعل التوتر يسيطر على علاقتهما وإنتهت قصة حبهما بالطلاق. الزيجة الرابعة كانت من السيدة بهيجة وقد استمرت لمدة 18 عامًا وحتى وفاته وقد اوصى بها ابناءه قبل رحيله.

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