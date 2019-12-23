شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم "مش أنا" تتحول لمغنية وتامر حسني ينتظرها لاستكمال تصوير فيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق النجم تامر حسني، موقف طريف من داخل كواليس تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو غناء المخرجة سارة وفيق داخل لوكيشن التصوير.

ويظهر فى مقطع الفيديو الذى وثقه تامر حسنى وحرصت النجمة حلا شيحة على نشره عبر حسابها، وهو فى انتظار مخرجة الفيلم انتهاءها من الغناء لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم، وسط سخرية وضحك من أبطال العمل.

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فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح ل " الخليج 365"، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

وينتظر تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" والتى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.