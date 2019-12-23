شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تستعيد ذكريات شباب والدها بصورة جديدة "بطل حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت إيمى، نجله الفنان الراحل طلعت زكريا، جمهورها بصورة جديدة لوالدها الراحل من دولاب الذكريات أثناء فترته شبابه، والتى ظهر فيها يرتدى الأسود فى أوائل العشرينات.

وكتبت إيمى على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، منذ قليل: "أبى، بطل حياتى، الله يرحمك القمر كله".

وكانت إيمى قد احتفلت بعيد ميلاد والدها يوم الأربعاء الماضى بصورة له من أمام الكعبة الشريفة وكتبت: "أحلى هدية ليك فى عيد ميلادك النهاردة أن ادعيلك بالرحمة.. أنا وكل اللى بيحبوك يانبض قلبى وحبيبى كل عيد وأنت ف الجنة.. ربنا يرحمك اللهم أمين".

وتوفى طلعت زكريا فى 8 أكتوبر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال فجر هذا اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.