شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Jumanji عن "ذا روك": يبدو الأكثر شرا على الأرض لكنه يشع فكاهة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم العالمى دوين جونسون، بتصريحات جاك كاسدان مخرج فيلمه الأخير Jumanji: The Next Level، التى تحدث عنه خلالها فى حديثه مع The Wall Street Journal، حيث قال جاك كاسدان عن "ذا روك"، "إنه يبدو وكأنه أقوى رجل والأكثر شرًا على الأرض.. ولا يصدق هذا بعد الدفء والفكاهة اللذان يشعان منه".

من جهته، نشر دوين جونسون، صورة غلاف "ذا وول ستريت جورنال"، التى تظهر صورته عليها محتضنًا دميه ضخمة، وهى الصورة المذيلة بتصريحات مخرج Jumanji، وعلق "The Rock"، على تلك الكلمات الرقيقة، بقوله "يدعوننى بالمتناقض.. عندما كان عمرى 15 عامًا، سمعت اقتباسًا وبقيت متعلقًا به وهو - من الجيد أن تكون مهمًا، لكن من المهم أن تكون لطيفًا - وبعد سنوات، حيث اكتسبت المزيد من الخبرة (وآمل أن أكون قد اكتسبت مزيدًا من الحكمة).. أدركت أكثر فأكثر أهمية هذا الاقتباس".



تعليق دوين جونسون على تصريحات مخرج فيلم Jumanji

وأضاف : "لا يمكن للجميع أن يشتهروا، ولكن الجميع يمكن أن يكونوا طيبين وجيدين للناس.. شكرا صديقى العزيز ومخرج Jumanji ، جاك كاسدان على الكلمات اللطيفة.. وشكرًا لأصدقائى فى "وول ستريت جورنال" على صورة الغلاف".

Advertisements

يشار إلى أن فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، تمكن من تحقيق إيرادات وصلت إلى 72 مليونًا و256 ألف دولار، وذلك فى أول عطلة نهاية أسبوع افتتاحية له، حيث طرح العمل فى دور العرض بداية من يوم 13 ديسمبر الجارى.

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و52 مليونا و856 ألف دولار حول العالم، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.



تصريحات فيلم Jumanji عن دوين جونسون

تدور أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج أستوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017.