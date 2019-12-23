الوافد السوداني ضحية ” هجوم النمر ” يكشف تفاصيل الحادث

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - كشف الوافد السوداني ” محمد عبد المحسن ” الذي تعرض لهجوم نمر عليه كان يحاول افتراسه يوم السبت الماضي بحديقة ” الملز ” بالعاصمة السعودية ” الرياض ” عن تفاصيل الحادث في مداخلة هاتفية مع برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية .

وأوضح الوافد السوداني الذي يدعى ” أبو عبدالله ” إنه كان في زيارة لحديقة الحيوان وأثناء زيارته لحظيرة النمور أصابه دوار فقال : ” أصابني دوار ووقعت على الأرض من غير ما أحس .. ووجدت نفسي بجوار النمر وهو يهجم عليّ ” .

وتابع : ” كنت حاسس بالنمر وشايفه وهو جاي لي واستمر الهجوم 5 دقائق .. اللحظة دي مش أي لحظة وما أقدر أوصفها ” .

وبسؤاله عن الإصابات التي طالت جسده أوضح إنها في الأكتاف والأيدي وإنه على وشك الخروج من المستشفى وطمأنه الأطباء بأن الجروح بسيطة وسهلة .

وعن البيان الصادر عن أمانة الرياض يوم أمس بخصوص الحادث والذي تضمن بأن الوافد السوداني دخل إلى قفص النمر لأنه يهوى تدريب الحيوانات ولديه خبرة في ترويض الحيوانات المفترسة .. قال ” أبو عبدالله ” : ” هذا مو صحيح أنا تعرضت لحالة صحية معينة ودوار أصابني وبسببه وقعت داخل القفص ” .