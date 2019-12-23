شاهدوا.. جاستين بيبر في صورة مثيرة مع زوجته

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - شارك المغني الكندي جاستين بيبر صورة مثيرة تظهره واقفاً بين فخذي زوجته عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً.

بيبر كان عاري الظهر ويكشف عن سرواله الداخلي وهو يقبلها ويحاول إنزال سرواله الجينز، وعلق على الصورة :”هديتي هذا العام ..هايلي بيبر” حيث كانت زوجته تنظر من فوق كتفه وقد اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر.

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الصورة أظهرت بيبر وهو يحاول أن يوحي لمتابعيه أن ممارسة الحب مع زوجته هي أفضل هدية يقدمها لها.

ويبدو واضحاً من الصورة التي كانت بالأبيض والأسود أن ظهر المغني البالغ من العمر 25 عاماً خالياً تماماً من الوشوم.

أما مهنياً فيستعد جاستين بيبر لإصدار ألبومه الجديد الذي طال انتظاره وكشف أحد المصادر القريبة لقناة !E الإخبارية: “تم الإنتهاء من الألبوم تماماً وسيصدر قريباً، فهم يضعون اللمسات النهائية وسينتظرون بداية عام 2020”.