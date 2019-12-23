شاهدوا.. لباقة عمرو دياب مع دينا الشربيني ينقذها من هذا الموقف

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - تعرّضت الممثلة المصرية دينا الشربيني لموقف محرج خلال توجيهها كلمة أمام الجمهور على المسرح في الرياض .
وأثناء إلقاء كلمتها على المسرح بوجود الممثل المصري محمد هنيدي وعمرو دياب الذي حلّت ضيفة على حفله الغنائي ، تبيّن أن الميكروفون معطل أو ربما ليس مشغلاً وأن كلامها لم يكن مسموعاً، الأمر الذي دفعها للتلويح للجمهور فقط، واستدرك عمرو دياب الموقف فقام بسرعة بإعطائها الميكروفون الخاص به،
فتخطت الموقف وتابعت حديثها، قائلة بعد تسلّمها الميكروفون: “إنتوا سمعتوني صح؟ لأ؟”، وأضافت: “أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهارده، في الميدل بيست بالرياض”، جاءت كلماتها تلك بعد أن قدمها دياب قائلًا: “ليدز فيرست، لأن أنا معايا فنانة، وكلهم بعد كده فنانين”.
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