مطالبات بالتحقيق في الشهادة الجامعية المزورة لأردوغان

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - كشفت جريدة زمان التركية عن تنظيم مجموعة من النشطاء الأتراك لوقفة أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للمطالبة بالتحقيق في صحة شهادة تخرج الرئيسالتركي ” رجب طيب أردوغان ” .

حيث قال المتحدث بإسم الوقفة ” متين جولار ” بإنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية وإنها شهادة مزورة .. إلا إنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي .

وعلق على ذلك قائلا : ” واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة .. لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي ابدا .. قمنا بعمل المحاولات اللازمة ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية معرضين حياتنا للخطر .. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي ” .

وأشار متين جولار إلى أن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية وطلبوا تقديم كافة المستندات اللازمة .. موضحا أنهم سيقدمون المستندات بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية .

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وأكد جولار على أنهم سيرسلون المستندات المؤكدة لعدم صحة شهادة التخرج الخاصة بأردوغان إلى جميع رؤساء الدول الأوروبية .

ولا يمتلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية .. وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق .