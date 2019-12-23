شاهدوا.. فيديو نادر ينشر لأول مرة من زفاف يوسف الخال ونيكول سابا

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - في الذكرى الثامنة لزفافهما نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر من زفافها على الممثل اللبناني ​يوسف الخال​. وظهر الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة واثناء تحضيرهما لقول الـ”نعم” الابدية وعلقت نيكول كاتبة :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين وأضافت: أنا وأنت الى الأبد

يذكر ان قصة حب نيكول ويوسف بدات قبل سنوات طويلة وتكللت بالزواج في 22 كانون الاول عام 2011 وانجبا طفلة وحيدة اسمياها نيكول على اسم والدتها



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