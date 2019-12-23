جديد ماجد المهندس..“حلم وحقيقة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “حلم وحقيقة” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب”. الأغنية عاطفية من أشعار جموح، ألحان عادل عبدالله، تنفيذ شركة الخوار للإنتاج الفني وإشراف عام علي الخوار. وحقق فيديو الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة حيث تخطى الـ100 مشاهدة في أقل من 24 ساعة. كلمات الأغنية: ليت انا وانته وحلم الليل أصبحنا حقيقه وليت هذا الحلم يصدق باللقا..ويكون واقع نامت عيوني..وشفتك في خيالاتي دقيقة آآآه يا حلم سري بي معك في كل المواقع كنت في حلمي فراشه وانت في حلمي حديقه كان كل الورد يانع..كان لون الحب فاقع نهرنا بالود جاري .. بلل شفاهي بريقه وقلبي استدفي بنارك رغم ان البرد صاقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه Advertisements يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع كل قلب له علي التعبير عن حبه طريقه يا عذاب في غيابك دون أدني شك واقع تدري ان الوصل غايه والتباعد ما أطيقه في غيابك جرح ماله في حضور الشوق راقع يا بعد قلبي وروحي شمسي في بعدك حريقه ظل عيوني بظلك ما ابي ظل البراقع كان هذا حلم .. لكن .. حبنا أجمل حقيقه وانت يا قصه خيالي في حياة الحب واقع لمشاهدة فيديو أغنية “حلم وحقيقة”:

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