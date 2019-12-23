- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــرد: التقى النجم السعودي راشد الماجد الجمهور ومحبّيه في المملكة العربية السعودية وذلك في إطلالة خاصة له ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست”.
ووسط ترقب وانتظار كبيرَين من قِبل الحضور، اعتلى راشد الماجد خشبة المسرح، ليحظى بهتاف الجميع ترحيباً به، وغنَّى الماجد “خذ راحتك” الأغنية التي شاركه في أدائها الـ “دي جي” إيهاب وأفروجاك، وبعد الانتهاء، خاطب الجمهور قائلاً: “هذا حلم ولا علم.. كل هذا في الرياض”.
وأبهر الماجد جمهوره بأداء أعمالٍ ممزوجة بالريمكس، أشعل بها الأجواء الباردة في العاصمة السعودية.
راشد الماجد تجوَّل بين أرجاء المسرح مرحِّباً بالحضور الكبير الذي تفاعل معه كثيراً جداً، خاصةً حينما غنَّى لهم راشد “ويلو” أغنيته السريعة مع الريمكس بثلاثة أعمال غنائية.
ونشر راشد الماجد صوراً من الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أرفقها بتعليق شكر من خلاله كل الذين حضروا السهرة فكتب: “أشكر جميع من حضر في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ” ميدل بيست ” الرياض، و أشكر القائمين على هذا التنظيم الكبير ليله نار”.
وكان اليوم الثاني من المهرجان قد شهد تقديم الـ “دي جي” العالمي ديفيد جيتا “ريمكس” رائعاً لأغنية راشد الماجد الوطنية “عاش سلمان” وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير في الحفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر راشد الماجد يتألق في مهرجان “ميدل بيست”: “هذا حلم ولا علم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.