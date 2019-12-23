قصي خولي: “2020” سيكون أكثر قرباً من الناس

متابعة بتجــــــرد: كشف النجم السوري قصي خولي أن ابنه ” العميد جونيور ” يشبهه ويشبه والدته وأنه متواجد معها حالياً في الولايات المتحدة الامريكية لافتاً إلى أنه سيسافر للقائهم خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وعن مسلسل ” 2020 ” الذي سيجمعه بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قال خولي في مقابلة مع برنامج “ام بي سي – تريندنغ”: المسلسل لا يشبه مسلسل (خمسة ونص) ويشبه الأعمال السورية التي احبها الجمهور و التي تقدم دراما تشبه الحياة العامة و تشبه الكثير من الناس في الواقع”.

وأضاف: “هذا لا يعني أن مسلسل (خمسة ونص) كان بعيداً عن الناس بل خاطب طبقات معينة من المجتمع وهو ذو نوع خاص أما مسلسل (2020) فيخاطب طبقات أوسع من المجتمع ويقدم مجموعة من القضايا التي تشابه أكثر من مجتمع عربي وليس السوري واللبناني فقط فهو عمل ذكي يقدم مقاربات و طروحات جديدة و يضم جانب بوليسي وقصص حب وخيانات بين الأصدقاء و العلاقات التي تجمعهم “.

وعن التغيير بإطلالته قال قصي أنه لم يقم بزراعة شعر و أنه عندما يقوم بذلك فإنه لن يخفيه وأنه لن يخجل من ذلك لافتاً إلى أن قام بقص شعره وتخفيف لحيته فقط.

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وعن أسباب انسحابه من فيلم ” ماكو ” قال قصي: “انسحبت بسبب المرض حيث أعاني من قطع في عضلة يدي اليمنى و كان من المقرر ان أجري جراحة لها وسافرت لأجل ذلك ولكن لم أتمكن من إجراء الجراحة كوني تأخرت في ذلك وبالتالي لا بد من فترة علاج دوائية أطول وبالتالي اضطررت للاعتذار كون طبيعة الدور تتطلب تصوير تحت الماء والمشكلة في يدي تمنعني من ذلك”.

يشار إلى أن مسلسل “2020” سيكون من إخراج فيليب أسمر و إنتاج شركة ” الصباح إخوان ” للمنتج صادق الصباح .