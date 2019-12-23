ماجد المصري: لم أتوسط لعمل ابني في الفن.. ولا تعليق على صوري مع طليقتي

متابعة بتجـــــــــرد: على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز قناة “النيل” للدراما عقد الفنان ماجد المصري، مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنه لم يتوسط لابنه للعمل في مجال الإخراج، بل تركه كي يتعامل في الوسط الفني بمفرده كمخرج يعلم جيدًا خطواته.

وقال: “أنا متوصتش لأحمد في أي حاجة خالص.. ونصيحتي له أن يحترم اللوكيشن ويحترم الناس كي يحترموه ويقدروه، وكي يستطيع أن يصنع فنًا جيدًا، الفن ليس بالزعيق وهو يعلم جيدًا كل هذا”.

بينما رفض المصري، الحديث عن الجدل الذي أثارته صوره مع طليقته منى إش إش، قائلًا: “أنا معنديش رد غير إني بتكلم في الفن”.

وأضاف: “في 2019 هناك مواقف كانت حزينة جدًا وأخذت منا ناس كثيرة، ناس قريبة لنا، وأتمنى أن تنتهي على خير ونستطيع جميعًا أن نستقبل عام 2020 بشكل جيد”.