دنيا بطمة تخرج عن صمتها في قضية التحقيق معها بتهم فضح وابتزاز فنانين

متابعة بتجـــــــــرد: نفت النجمة المغربية دنيا بطمة استدعاءها الى التحقيق من قبل الشرطة، في قضية التورط في فضح وتشهير بحق عدد من الفنانين من خلال حساب “بيبي مون” على “انستجرام”.

وجاء في بيان صادر من مكتبها الإعلامي إن الأمر “لا يمت للحقيقة بصلة”، مؤكداً ان لا علاقة بربط بطمة بالحساب المذكور، سواء من قريب أو من بعيد، وإنها لم تتلقَّ أي استدعاء من الشرطة القضائية.

واعتبر البيان ان الخبر عن التحقيق معها هو “استهداف مباشر لشخص الفنانة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه”.

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وأشار البيان إلى أن الفنانة المغربية تعتزم سلك الطرق القضائية تجاه كل من نشر أخبارًا كاذبة تمس صورتها.

وتم اغلاق الحساب من طرف السلطات وإيقاف عناصره الذين اعترفوا بعد التحقيق معهم، بتسييره لمصالح شخصية وتصفية حسابات.

وكانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن دنيا بطمة تقف خلف هذا الحساب.