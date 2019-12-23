حلا شيحة تشعل “انستجرام” بفستان مكشوف – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: تألقت الفنانة المصرية حلا شيحة بفستان أسود مكشوف خلال حضورها الدورة الـ16 لمهرجان مجلة “دير جيست” للمميزين من نجوم الفن والإعلام لعام 2019.

وأطلت شحية بفستان أسود مزركش باللون الرمادي، تميز بتصميم بلا اكمام وفتحة في منطقة الصدر.

ونالت في المهرجان جائزة عن دورها في مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، والذي شكّل عودتها للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال الفني.

وقالت في تعليقها على فوزها: “بهدي الجايزة لكل جمهوري و كل المتابعين علي صفحتي و كل حبايبي وسعيدة بالجايزة”.

وفي سياق آخر، أكدت حلا أنها لن تخوض السباق الرمضاني 2020، وإنها دائماً تختار أدوارها بعناية حتى تنال إعجاب جمهورها، وتنتظر أعمالاً جيدة لتقديمها.