هنا الزاهد بإطلالة عفوية – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد صورةً عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت هنا بإطلالةٍ شتوية شبابية بسيطة، وأنيقة جداً في الوقت نفسه. وارتدت النجمة المصرية Pull over أبيض برقبةٍ طويلة، وبنطلون أسود من القماش. وأطلت كعادتها بمكياجٍ خفيف تاركةً شعرها منسدلاً. وكانت هنا الزاهد، نفت قبل أيام ما تردد عن اشتراكها مع زوجها أحمد فهمي في بطولة مسلسل تلفزيوني جديد. قيل إنهما يخوضا به السباق الرمضاني المقبل، بعد نجاحهما في مسلسل “الواد سيد الشحات” العام الماضي، وقالت إنها حتى الآن لم تحسم قرارها بالمشاركة في أحد مسلسلات رمضان 2020.

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