أفضل 10 أفلام في 2019.. "الجوكر والأيرلندي وأفنجرز" الأبرز

فيلم "جوكر" من أفضل أفلام عام 2019

حَفل عام 2019 بمجموعة مميزة من الأفلام التي حرص صُنَّاعها على تقديمها للجمهور في أفضل صورة ممكنة.

ويشنأ جدل سنوي في نهاية كل عام بين الخبراء السينمائيين حول جودة الأفلام وأداء الممثلين في اختياراتهم لقائمة الأفضل.

ورصدت مجلة "تايم" الأمريكية في تقرير لها أفضل أفلام هذا العام من وجهة نظرها.



1- Pain & Glory (ألم ومجد)





فيلم درامي إسباني من تأليف وإخراج بيدرو ألمودوبار، وبطولة بينيلوب كروز وأنتونيو بانديراس.

ويجسِّد بانديراس في هذا الفيلم شخصية ألمودوبار ذاته، إذ يتناول العمل خيارات مؤلفه ومخرجه التي تسببت في معاناته من آلام جسدية حادة قضت على رغبته في الحياة.

الفيلم مرشح لجائزتي "جولدن جلوب" لعام 2020، كما تلقى ترشيحا للفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان الماضي.

2- The Irishman (الأيرلندي)





فيلم جريمة درامي من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وإخراج مارتن سكورسيزي، وهو مستمد من أحداث حقيقية تمَّ تسجيلها في كتاب "سمعت أنك تطلي المنازل" للكاتب تشارلز برانت.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة مسؤول نقابة العمال الرفيع "فرانك شيران"، الذي يمتلك وجها آخر سريا لا يعرفه كثيرون، يتركّز على عمله كرجل عصابات.

ويتطرق الفيلم لاختفاء رئيس النقابة العمالية الأمريكية "جيمي هوفا"، وعلاقة "شيران" بالأمر، في شريط يمتد لـ3 ساعات ونصف الساعة، لكنه حظي بردود فعل إيجابية سواء من النقاد أو الجمهور.

3- Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود)





دراما مبنية على أحداث حقيقية من إخراج الأمريكي كوينتن تارانتينو، وبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

أحداث الفيلم تدور في نهاية حقبة الستينيات من القرن الماضي، حول العلاقة المعقدة التي تجمع بين ممثل مغمور ومؤدي الحركات الخطرة الخاص به، على خلفية حادثة قتل الممثلة الأمريكية شارون تيت على يد عصابة تشارلز مانسون المرعبة.

4- Marriage Story (قصة زواج)





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فيلم درامي من بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر، وإخراج نواه باومباخ، ويدور حول حياة زوجين على وشك الانفصال، متوغلاً في أدق تفاصيل حياتهما والأخطاء المتراكمة التي قادتهما إلى نقطة الانهيار.

وتلقى هذا الفيلم ترشيحا للفوز بـ6 جوائز "جولدن جلوب"، منها فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

5- Little Women (نساء صغيرات)





فيلم درامي نسائي من بطولة إيما واتسون وسيرشا رونان وميريل ستريب ومن إخراج جريتا جيروج، وهو مقتبس من رواية لويزا ماي ألكوت، والتي تحمل الاسم نفسه، وجُسِّدت سينمائيا أكثر من مرة، وشارك في بطولة إحداها وينونا رايدر وكريستيان بيل.

يتناول الفيلم قصة 4 شقيقات يعشن في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الأهلية، يتوقن لتجربة العيش في مجتمع جديد ومختلف عما اعتدَن عليه.

6- Parasite (طُفيلي)





فاز فيلم الدراما الكورية بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الأخير، ويدور حول عائلة كورية متوسطة الحال ترتقي طبقيا بالاحتيال والخداع، وتكشف جوانب من التعاطف الإنساني يندر أن يأسرها فيلم بهذه الدقة.

7- Knives Out (نايفز أوت)





فيلم كوميديا سوداء، من إخراج ريان جونسون، وبطولة كريس إيفانز وآنا دي أرماس ودانيال كريج، ويدور حول عائلة غريبة الأطوار تعيّن محققا للكشف عن سر مقتل زعيم العائلة.



8- Joker "جوكر"





فيلم جريمة درامي، من بطولة خواكين فينيكيس، وإخراج تود فيليبس، ويتناول نشأة القاتل الفوضوي "أرثر فلين" الشهير بالجوكر، وصراعه مع مرضه النفسي واستسلامه أخيرا للشر الكامن بداخله.



9- A Beautiful Day in the Neighborhood (يوم جميل في الجوار)





فيلم سيرة ذاتية درامي، من بطولة توم هانكس، وإخراج مارييل هيلر، ويدور حول حياة المذيع المحبوب "فريد روجرز"، وقصة الصداقة غير المتوقعة بينه وبين الصحفي ماثيو ريس، إذ الأول مليء بالحيوية والحب والثاني يستشيط غضبا من أبسط الأشياء.



10- Avengers: Endgame (أفنجرز: نهاية اللعبة)





فيلم فانتازيا وخيال علمي، من بطولة روبرت داوني جونيور وسكارليت جوهانسون، وإخراج أنتوني روسو، ويتناول التجمع الأخير للأبطال الخارقين المعروفين بفريق "أفنجرز" لإنهاء مهمتهم والتخلص من "ثانوس"، وإعادة نصف الكائنات الحية على الأرض للحياة من جديد.

وأثار الفيلم ضجة منذ طرحه وحتى الآن، إذ تمكن من احتلال صدارة قائمة أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما.

