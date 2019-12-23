خاص – “الفنان الأغلى أجرًا” ليلة رأس السنة بين الحقيقة والأرقام الخيالية

يستعد نجوم الوطن العربي لاحياء حفلاتهم ليلة رأس السنة في مختلف الدول العربية والغربية حيث حجز قسم كبير من الفنانين أماكن عدة لتوديع عام واستقبال آخر مع محبيهم أو عشاق السهر أو فئة من الناس يرغبون ان يستقبلوا عاماً جديداً وهم يغنون ويرقصون مع نجم معين.

ولأن العدّ التنازلي لليلة رأس السنة شارف على الانتهاء والنجوم بدأوا تحضيراتهم للسهرة المنتظرة، دائماً ما يثار الجدل حول قيمة أجور الفنانين وارتفاعها خاصة أن البعض يتداول بمبالغ باهظة تصل إلى أرقام خيالية ويتمادى مروجو هذه الارقام باطلاق العنان لمخيلتهم لا تحاكي المنطق ولا الواقع.

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وعلى الرغم من أن هذا الموضوع دائماً ما يثير فضول الجمهور لمعرفة كم يتقاضى الفنان لقاء حفلة رأس السنة، إلا أنه ومن المعروف أن مثل هذه الأرقام التي يتم التداول بها سنوياً ان كانت من خلال تسريبات أو من مصادر مقربة من هؤلاء النجوم أو الفنادق التي تقيم الحفلات او المتعهدين، تبقى سرية وغير معروفة وغير مؤكدة ومع ذلك يتسارع العديد من المواقع لنشرها، مع العلم ان الفنان أو متعهد الحفلات يعمل جاهداً على إبقاء هذا الامر سراً ولا أحد يعترف بحقيقة المبلغ الذي يتقاضاه الفنان ليلة رأس السنة.

لكن مما لا شك فيه ان هناك نخبة من الفنانين أو Class A هم الأغلى أجراً في الوطن العربي نظراً لمسيرتهم الكبيرة واسمهم المنتشر وقربهم من الجمهور واعمالهم الفنية الناجحة ولا شك في انهم يتقاضون ضعف اجورهم ليلة راس السنة كونها ليلة مميزة واستثنائية، نذكر منهم: راغب علامة، كاظم الساهر، وائل كفوري، عاصي الحلاني، نجوى كرم، نانسي عجرم، نوال الزغبي، عمرو دياب، تامر حسني، أصالة، اليسا، شيرين عبد الوهاب وغيرهم كثيرين لا يسعنا ذكر جميعهم ان استثنينا نجوم الخليج الاوائل.

كما لا بد من الاشارة الى أن هناك العديد من الفنانين يتقاضون أجوراً باهظة ولكن بعيداً عن حفلات رأس السنة منهن:السيدات فيروز، ماجدة الرومي، جوليا بطرس وغيرهم.

