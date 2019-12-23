خاص- هذا هو ضيف كارلا حداد بعد الانتفاضة الشعبية

عادت مقدمة البرامج كارلا حداد الى استديوهات LBCI حيث تصوّر مع فريق عمل Fi Male حلقات جديدة من البرنامج، الذي يعرض مساء كل ليلة جمعة عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا ان “حداد” صورت حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد ستعرض يوم الجمعة المقبل، بتاريخ 27، تتضمن العديد من المفاجآت وسيحل ضيفاً فيها الاعلامي سامي كليب.

وتعتبر هذه الحلقة هي الأولى التي تصورها “حداد” بعد الانتفاضة الشعبية خاصة بعدما صورت عدة حلقات قبل اندلاع المظاهرات في الشوارع. وقد عرضت محطة الضاهر الحلقات في الأسابيع الماضية حيث حلّ عدة ضيوف من مختلف المجالات هم الفنان الكوميدي هشام حداد، النائب الياس حنكش، الملحن طوني ابو جودة، الفنان السوري علي الديك.

