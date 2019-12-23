عروس بيروت: وفاة الست ليلى.. وفارس ليس من عائلة الضاهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقب جمهور مسلسل "عروس بيروت" أحداث الحلقة الأخيرة من موسمه الأول، والتي ستكون يوم الخميس المقبل، بعد إعلان قناة ام بي سي4 عن بدء مسلسل جديد الأحد المقبل.

وشهدت الحلقة الـ81 من المسلسل التي عُرضت يوم أمس المزيد من الصراعات بين ثريا "كارمن بصيبص" ووالدة زوجها الست ليلى "تقلا شمعون"، خاصة بعدما أخبر فارس "ظافر العابدين" عائلته نيته دعوة آدم العساف "محمد الأحمد" وزوجته سارة "ميا سعيد" على العشاء في القصر.

وبعد غضب الست ليلى من قرار فارس، بالإضافة لغضب إخوته، مما دفع الأولى لمهاجمة ابنها وإخباره بأنها لن تتواجد بالقصر وأنه أصبح صاحب القرار ويحاول إرضاء زوجته على حساب البقية.

ولم تفوت الست ليلى الفرصة من أجل إغضاب ثريا، حيث تحدثت مع فارس بصوت مرتفع عن ابنه أمير عند رؤيتها لثريا تقترب من غرفة مكتبه، وكشفت لها بطريقة غير مباشرة أن أمير أخيرًا قام بمناداة فارس بـ "بابا"، وأنه أصبح لا يطيق ثريا ولا يحب أن يتواجد معها بنفس المكان.

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في المقابل، حرص فارس على توضيح الأمور لرنا حبيبته السابقة "ماري تيريز معلوف" مؤكدا لها أنه لن يعود لها أبدا حتى وإن انفصل عن ثريا.

ومع اقتراب الموسم الأول من المسلسل على النهاية، تناقل عدد من محبي وجمهور العمل أنباء وتسريبات عن الأحداث المقبلة، بالرغم من أن العمل يُعرض حصريا ولأول مرة حاليا إلى ان البعض أكد على هذه التسريبات.

وبحسب هؤلاء فإن دور الست ليلى سينتهي بالموت، وستترك رسالة لثريا في عيد ميلادها الـ40، لتقوم بقراءتها، فيما كشف آخرون أن فارس سيكتشف أنه ليس ابن فوزي الضاهر، وأنه ابن المحامي عادل عبود "فادي إبراهيم" عشيق والدته السابق والذي رفض والده تزويجه إياها، وهذا سر حب الست ليلى الكبير والمختلف لفارس دون بقية أشقائه.

وبهذه الأحداث التي لا يُعرف حقيقتها خاصة أن العمل لم يتم عرضه سابقا على أي محطة أو تسريب حلقاته على الإنترنت، كما أن تفاصيل الجزء الثاني لم يبدأ تصويرها بعد، يبقى المسلسل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث، فيما ينتظر الجمهور الحلقة الأخيرة يوم الخميس المقبل على أحر من الجمر.