نهال عنبر: انتظروني في فيلم رعب "يوم 13"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية نهال عنبر إنها تعاقدت على فيلم سينمائي جديد وهو تجربة رعب تخوضها للمرة الأولى.

وأوضحت في لقاء خاص مع "فوشيا"، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ 16 أن الفيلم هو الأول من نوعه بتقنية الـ3D.

وتابعت عنبر أنها أول تجربة لها بفيلم رعب، موضحة أن شخصيتها في الفيلم عادية مردفة: "مش بعمل الرعب بس بيرعبوني أنا اللي بترعب".

وأوضحت أن الفيلم مكتوب بحرفية عالية من جانب مؤلفه وائل عبدالله، ويحمل اسم "يوم 13".

وكان كشف مصدر مقرب من صناع الفيلم في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنه تم البدء في تصويره الثلاثاء حيث تقوم دينا الشربيني بدور البطولة وأمامها الفنان أحمد داوود في أولى بطولاته المطلقة بالسينما أيضا.

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وأكد المصدر أن الفيلم يحمل اسم "يوم 13"، وهو فيلم سينمائي يميل للرعب والخيال العلمي وتدور أحداثه في 13 يوما فقط يواجه فيها الأبطال حروبا وأحداثا مرعبة وسط مطاردات للبطلين بسبب اختراع خاص بهما.

وأشار المصدر إلى أنه في اليوم الثالث عشر للأحداث وبعد مساومات من أجل بيع الاختراع تحدث مفاجأة لم يتوقعها أحد، منوها إلى أن الفيلم سيشارك فيه عدد من النجوم وسيتم طرحه في أحد المواسم السينمائية عام 2020.

وأكد أن الجميع متحمس للفيلم كونه يحمل تقنية الـ3D للمرة الأولى في مصر والعالم العربي، متمنيا أن يتواصل التصوير ليخرج الفيلم للنور، خاصة أن الأفلام التي تم الإعلان عنها بمثل هذه التقنية لم تكتمل، مضيفا أن المنتج وائل عبدالله متحمس للغاية لهذا الفيلم.

في سياق متصل أفرجت الفنانة المصرية نسرين أمين المشاركة في الفيلم عن أول صورة جمعت "كاست" العمل وهم: دينا الشربيني، وأحمد داوود، ومحمد شاهين، ووائل عبدالله، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت: "الحمد لله أول يوم تصوير فيلم "يوم 13"، مع المنتج والمخرج الكبير وائل عبد الله وأحلى أصدقاء ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تواجدت في حفل الدير جيست لتسلم درع تكريم برنامج "كلام ستات" كأفضل برنامج عام 2019.