الموت يغيب "شاويش" بياع الخواتم.. وإليسا أول المودعين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيب الموت عن عالمنا اليوم الفنان اللبناني وليم حسواني، الملقب بـ"شاويش المسرح"، في لبنان عن عمر ناهز الـ86 عاما، وسط حالة من الحزن سيطرت على النجوم والشعراء اللبنانيين حيث كانت النجمة إليسا أول المودعين.

وأكد جان قسيس نقيب الممثلين اللبنانيين في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، نبأ وفاة وليم حسواني فكتب قائلا: "وين رحت يا شاويش؟ تركت البلد مبلبلا ورحلت، أنت الذي كنت تحل المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب".

وأضاف "قسيس": "أما وجدت سبيلا لحل مشاكل لبنان قبل أن نرحل؟، دمعة على الوطن ودمعة عليك وقلب مجروح يبكيكما معا، إلى جنة الخلد يا أستاذ وليم، وليم حسواني في ذمة الله".

وبادر العديد من النجوم بنعي الفنان اللبناني عبر حساباتهم على موقع "تويتر" حيث انهالت التغريدات حزنا على رحيله رابطين بين ما يعاني منه لبنان وبين رحيله الذي ترك أثرا كبيرا.

وغردت الفنانة اللبنانية إليسا، قائلة: "خسر لبنان واحدا من أهم رموزو الفنية، وليم حسواني، شاويش المسرح الرحباني الذلي كان أجمل حكاية بكل مواسم العز".

وأضافت "إليسا": "بخاطرك يا كبير، رايح بزمن ناس بالخنادق ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذبة، سلّم عا كبارنا بطريقك لعندن".

وحرصت مريم البسّام، مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد اللبنانية على تذكير الجمهور به من خلال مقطع كان يؤدي فيه إحدى الأغاني مع النجمة فيروز، فنشرت المقطع عبر "تويتر" وكتبت قائلة: "وليم حسواني، عن ناس لم تكن من ورق، عن خاطر الليل وقنديله، سمسار دواليب الهوا، الشحاد الذي صار ملكًا عن الشيخ فرنسيس الخازن ذات صيف".

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وتابعت "مريم" قائلة: عن عبدو طال جسرًا وقمر، وعن شاويش حكم كل بلاد الرحابنة، يا رفيق فيروز وحارس مسرحها وليم حسواني وداعًا واترك لنا التركيبة والاشيا اللي غريبة".

وقال الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي، في تغريدته: "وداعًا شاويش المسرح الرحباني وليم حسواني العابر من موسم العز إلى جسر القمر صاعدًا، جبال الصوان مارًّا بالمحطة وميس الريم حتى آخر أيام سقراط، رحل القائل: يا قدس كم أتوق إلى الصلاة حيث الرجاء في ترابك الحبيب، ألا انهضي وحطمي قيد الطغاة وأرجعي لأهله الوطن السليب".

ونشر الممثل اللبناني وسام صباغ صورة للراحل وليم حسواني عبر "تويتر" وعلقّ قائلا: "وداعًا أيها الكبير الراحل بصمت وليم حسواني".

فيما حرص عدد من مغردي "تويتر" على نعيه بكلمات مؤثرة موضحين أنه ترك أثرا في نفوسهم ولن ينسوا له أيام الضحك وأعماله المتميزة، إضافة للعديد من الشعراء والإعلاميين اللبنانيين، بينهم عبد الغني طليس، ومهدي منصور، وغيرهم.

وولد الفنان وليد حسواني، يوم 22 نوفمبر عام 1933، وسط عائلة تميزت بالعديد من المواهب فوالده هو الشاعر خليل حسواني وهو متعهد بناء وممثل مسرحي، ووالدته هي السيدة نمري حنا يونس التي كانت صاحبة صوت جميل وله ثمانية أشقاء وخمس شقيقات.

وتزوج وليم حسواني من السيدة أمال نوهرا ورزق منها بأربعة أولاد هم: ندى وتعمل طبيبة أسنان، ورولي وتعمل طبيبة تخدير لعمليات القلب المفتوح، وهدى وتعمل صيدلانية، وأنطوان رجل أعمال.

وللفنان وليم حسواني العديد من الأدوار المهمة حيث أدى أدوارًا في مسرحيات الأخوين رحباني، منها دور "الشاويش" في "بياع الخواتم" عام 1964، إضافة إلى أعمال أخرى منها:"الشخص، يعيش يعيش، المحطة، ميس الريم، هالة والملك، دواليب الهوا، الوصية"، وأصبح لقب "الشاويش" ملازمًا له.