أول ظهور لأنغام بعد وعكة "حصوات الكلى" في السعودية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية أنغام، وذلك فور وصولها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تستعد لحفل غنائي اليوم ضمن فعاليات "ليلة الشاعر تركي".

وقصد متداولو الصورة طمأنة الجمهور على أنغام، خاصة أنها تعد أول ظهور للفنانة المصرية بعد مرورها بوعكة صحية أدخلتها المستشفى وأجرت خلالها عملية بسيطة لتركيب دعامة كي تستطيع إنجاز تعاقداتها الفنية في السعودية تمهيدا لإجراء جراحة لإزالة حصوة بالكلى لاحقا.

وظهرت أنغام في الصورة وهي برفقة الموسيقار وليد فايق الذي سيشاركها في حفل اليوم بالسعودية، وكانت بشكل مقبول لم يوضح سوء حالتها، إضافة إلى أنها تركت ابتسامة على وجهها في رسالة إلى جمهورها أنها بخير.

وكانت قد كشفت "راندا رياض" مديرة أعمال أنغام، تفاصيل مرضها وخضوعها لعملية جراحية، موضحة أنها وباستشارة الفريق الطبي المعالج قررت تأجيل العملية الجراحية.

وأوضحت راندا في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن أنغام تعاني من وجود بعض الحصوات في الكلى ولابد من إزالتها، منوهة إلى أن الأيام الماضية شهدت تواجدها في المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة قبل قرار إجراء الجراحة.

وتابعت مديرة أعمال أنغام، أنها مرتبطة بحفلين غنائيين في السعودية خلال أسبوع واحد، وفي حال لجأت للجراحة الكاملة كان سيتم الإلغاء ولكن عند حديثها مع الأطباء عن التأجيل لما بعد الحفلين أكدوا بأنه لا يوجد مانع من التأجيل.

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وأكدت "رياض" أن أنغام خضعت لعملية بسيطة للغاية قام الأطباء خلالها بتركيب دعامة كحل مؤقت لعلاج الحصوة والتمكن من إنهاء ارتباطاتها الفنية المقبلة مع توجيه استشارات طبية لها وتدوين بعض الأدوية تفاديًا لحدوث تطورات.

وأوضحت أن أنغام تتمتع بصحة جيدة حاليا وأنه لا داعي لقلق الجمهور على حالتها، مضيفة أنها ستسافر إلى السعودية خلال الساعات المقبلة لارتباطها بحفل يقام في الـ 23 من ديسمبر الجاري والذي يرفع شعار "بعض من ذكرياتي".

وأوضحت أن هذا الحفل يقام في ميدان الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك فيه النجوم أصالة نصري، وداليا مبارك، وأسماء لمنور، وأميمة طالب، وتستعيد فيه ذكرياتها مع الشاعر السعودي تركي.

ونوّهت إلى أن الحفل الثاني سيكون في موسم الرياض، وهو حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي "الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز"، ويقام في الـ27 من ديسمبر الجاري بمشاركة راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، فؤاد عبد الواحد وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

ونفت راندا رياض، كل ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية الخطرة لأنغام وأنها مصابة بمرض في الدم، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء الجراحة لإزالة حصوة في الكلى بعد الحفلين بالسعودية ومرور رأس السنة الميلادية الجديدة.

يذكر أن المطربة أنغام عاشت خلال الفترة الماضية انتعاشة فنية؛ إذ أحيت عدة حفلات غنائية في موسم الرياض، وأخرى في الكويت ودار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تحقيقها للعديد من النجاحات بألبومها الغنائي الأخير "حالة خاصة جدًا".