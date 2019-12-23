جيسي جاي بعد انفصالها عن تشانينغ تايتوم: أنا ديفا وكابوس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت مجلة UsWeekly انفصال الممثل العالمي تشانينغ تايتوم (39 عاما) عن المُغنّية العالمية جيسي جاي (31 عاما) بعد عام من المواعدة.

وجاء في بيان المجلة: "تشانينغ تايتوم وجيسي جاي انفصلا منذ شهر تقريبا. ولا يزالان صديقين جيدين وقريبين".

وفي بيان آخر أطلقته مجلة بيبول، أضافت بأنه لا يوجد سبب للانفصال بعينه، حيث صرحت قائلة: "لا يوجد أي دراما، فقط قررا أن يذهبان باتجاهات مختلفة. تشانينغ وجيسي لديهما أولويات واهتماماتٍ مختلفة لا تتماشى مع بعضها البعض. لقد حظيا بعلاقةٍ ممتعة لكنها لم تنجح. يحتاج تشانينغ لأن يكون في لوس أنجلوس لكي يتمكن من قضاء الوقت مع ابنته إفرلي، بينما تفضل جيسي إنجلترا".

وبعد ساعات من نشر مجلة UsWeekly خبر انفصال الثنائي، قامت جيسي بنشر فيديو جريء عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث ارتدت فيه ليوتارد بلون الميتاليك نسقته مع تايت منقّط وارتدت فوقه توب أبيض شفافا، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان العلوية المشدودة.

بدت المغنية الإنجليزية في الصور بحالة نفسية جيدة، واكتفت بكتابة كلمة "سعيدة" في خانة التعليقات، وهو أول تعليق لها بعد انتشار أنباء انفصالها عن تايتوم منذ شهر تقريبًا.

لم تتوقف جيسي عن نشر الصور والرسائل الخفية عند هذا الحد، بل أعادت نشر صورة قديمة لها من جولتها البريطانية في عام 2011، وتركت تعليقا مشفّرا قالت فيه:

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"في مثل هذا الأسبوع من عام 2011 كنت أنهي أول جولة غنائية بريطانية لي، وأتذكر حفلة سكالا وكأنها حصلت البارحة حيثما سجلت فيها أغنية Big White Room لألبوم Who You Are، وقد كنت أقيم 3 حفلات بعد بعضها البعض".

وأنهت جيسي جاي تعليقها قائلة: "لا أفعل ذلك الآن، وذلك لأنني قد تغيرت. فأنا ديفا وكابوس"، في إشارة منها بأنها تغيرت بعد مرور 8 سنوات، وأصبحت لا تحاول إسعاد الناس على حسابها.

وبعد انتشار أنباء انفصال الثّنائي جيسي جاي وتشانينغ تايتوم، أصبحت عدسات الباباراتزي تزيد من اهتمامها وتطفلها على طليقة الأخير، الراقصة الأمريكية من أصولٍ لبنانية "جينا ديوان"، 39 عاما، حيث رصدتها في الأسبوع الماضي وهي تتجول في شوارع لوس أنجلوس برفقة ابنتها من تشانينغ البالغة من العمر 6 سنوات "إفرلي".

كما ظهرت جينا ببطنها المنتفخ بسبب حملها من حبيبها الحالي ستيف كازي، 44 عاما، ومن المتوقع أن يستقبلا طفلهما الأول في 2020.