السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية.. لأول مرة في تاريخها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على غير عادتها تستعد المملكة العربية السعودية لإقامة حفلات فنية في ليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك لأول مرة في تاريخها.

وكشف حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية عبر موقع ”تويتر“ عن تفاصيل الفعاليات المقررة يوم الـ 31 من ديسمبر/ الجاري.

وقال الحساب في التعليق على "البوستر": "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".

ومن المقرر أن يحيي "فنان العرب" محمد عبده حفلاً بالرياض هو الأول ضمن سهرات ليلة رأس السنة 2020 هناك، ويحمل الحفل الذي يأتي ضمن موسم الرياض عنوان "ليلة فنان العرب".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أنها ستكون ليلة لا مثيل لها في مشوار "أبو نورة" وحافلة بالمفاجآت.

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وشهدت العاصمة السعودية الرياض الأيام الماضية عددًا كبيرًا من الحفلات والجلسات والفعاليات الفنية بدأت مع انطلاقة الموسم في نهاية أكتوبر ومستمرة حتى نهاية مارس 2020 بعد تمديدها.

ورغم القفزات الإصلاحية الهائلة التي شهدتها السعودية، ضمن خطة التحول التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن المملكة ظلت حتى 2018 غائبة تمامًا عن احتفالات رأس السنة الميلادية لاعتقاد أنصار التيار المحافظ، أن احتفالات رأس السنة "بدعة" دخيلة على المجتمع الإسلامي وعاداته وتقاليده.

وفي وقت سابق تمنى الكاتب السعودي محمد العمر، أن تحذو بلاده حذو الدول الأخرى قائلاً: "عقبال السعودية في ليلة رأس السنة 2020 ونبهر العالم" وهو ما تم بالفعل.

وعلى صعيد الحفلات الأخرى، سيكون لنجوم الغناء الغربي فرصة إحياء حفلات ليلة راس السنة في أبوظبي والقاهرة، حيث يحيي النجم الأمريكي برونو مارس الحائز 11 جائزة غرامي حفل أبوظبي في ميدان دو بجزيرة ياس، بينما تحيي كيتي بيري حفلها أمام الأهرامات في القاهرة.