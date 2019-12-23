شيري عادل تكشف العلاقة بينها وبين معز مسعود

تحدثت الفنانة المصرية شيري عادل بشأن انفصالها عن الداعية الإسلامي والمنتج المصري معز مسعود، معلنة مفاجأة للمرة الأولى لجمهورها. وكشفت شيري في لقاء صحافي عن طبيعة العلاقة بينهما حاليا، لافتة إلى أن عام 2019 كان جيدا بالنسبة لها ولم يكن فيه حدث قوي في حياتها. ومن جانب آخر، أعربت عن سعادتها بالشباب الذين حضروا مؤخرا منتدى شباب العالم، موضحة أن ما رأته شيء يدعو للفخر.

وتابعت شيري عادل أنها لا تحب أن يتغير رأي الجمهور فيها؛ بسبب تنوع شخصياتها في الدراما، لافتة إلى أنها سعيدة بالوقوف أمام الفنان أحمد حلمي في عدد من الأعمال الكوميدية. وأقامت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر برئاسة حسين زين احتفالها السنوي بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.

وشهدت الاحتفالية ظهورا نادرا للفنان المصري حسن يوسف، والذي يأتي بعد غياب كبير عن الساحة، إذ بدت عليه ملامح الشيخوخة بشكل كبير واتكأ على "عصاه" كي يستطيع الحضور لتسلم درع تكريمه عن مجمل أعماله. كما شهد الحفل أيضا حضور عدد من رواد الفن المصري إلى جانب حسن يوسف وهم: يوسف شعبان، وعزت العلايلي، وإلهام شاهين، ومحمود قابيل، وهؤلاء تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة لتكريمهم عن مجمل الأعمال الفنية التي قدموها على مدار مشوارهم الفني.

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وتوافد على حضور الاحتفالية عدد كبير من النجوم بينهم التونسية لطيفة، والسورية سوزان نجم الدين، والمصريون: صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، مي عمر، ماجد المصري وزوجته، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، إيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، خالد محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.

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وخلال الاحتفالية تم تكريم محمد رمضان، وخالد الصاوي، وماجد المصري، وشيري عادل، وسوزان نجم الدين، ومصطفى شعبان، ومحمود حجازي، ودنيا سمير غانم، وصلاح عبدالله، وحنان مطاوع، وحماده هلال، وإنجي المقدم، ومي عمر، ونجلاء بدر، وإيمي سمير غانم، وحلا شيحة، وأحمد بدير، وصبري فواز، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، وعمرو سعد، وغيرهم. يُذكر أن هذه الاحتفالية تقام بشكل سنوي، ويتم فيها تكريم نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي، عن أفضل الأعمال التي قدموها خلال العام.

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