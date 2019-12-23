فيكتوريا بيكهام تحتفل بعمادة ولديها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت مصمّمة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، بمراسم عمادة ابنهما كروز (14 عاماً) وابنتهما الصغرى هاربر (8 سنوات) ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورتين من حفل العمادة الذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير العالميين وأُقيمَ في مزرعة كوتسوولدز.

ويظهر في الصورة الأولى ابنها وابنتها داخل الكنيسة، وبينما تجمعها الثانية مع الولدين والعائلة والمقربين ومع النجمة إيفا لونغوريا والمغني الشهير مارك أنتوني وهما من أباء الطفلين بالمعمودية، وكان من بين المدعوين أيضاً المغني البريطاني إلتون جون وليف تايلر. هذا وعلّقت "بيكهام" على الصورتين كاتبة: "فخورةً بأطفالي هاربر وكروز وشاكرة لعائلتي وأروع عرابين".



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