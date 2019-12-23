شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة فى دورته العاشرة، والذى يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 26 من ديسمبر الجارى، وذلك داخل حزب التجمع بميدان طلعت حرب.

ويكرم المخرج طونى نبيه مدير مهرجان يوسف شاهين، عدد من الفنانين خلال حفل الافتتاح منهم، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة حنان مطاوع، الفنان أحمد فلوكس، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش”.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين من مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأميرأباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة.

وأعلنت إدارة المهرجان أن جميع عروض الأفلام تنطلق فى الساعة الخامسة مساء خلال أيام فعاليات المهرجان، وستكون مشاهدتها متاحة بالمجان أمام الجمهور، وكذلك الندوات المقامة عقب انتهاء مشاهدة الأفلام.