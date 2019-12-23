شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك "مشوه الوجه" فى فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد الذي يأتي بعنوان No Time To Die، الستار، عن لقطة جديدة للممثل العالمي رامي مالك الذي يجسد دور "الشرير" في الفيلم الجديد، والذي يظهر فيه وهو مشوه الوجه.

فيلم No Time to Die من بطولة أنا دي أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رامي مالك، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.