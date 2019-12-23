شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده.."كل سنة وأنت الحاجة الحلوة في حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، متمنيه له مزيد من السعادة و النجاح في حياته، كما وجهت له رسالة رومانسية بهذه المناسبة .

ونشرت كندة، صور تجمعها بزوجها عمرو يوسف، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل اللي بتحلم به"، وأنهالت المعايدات من قبل من محبيه ومن أصدقائه فى الوسط الفنى، وهنأته إيمى سالم قائلة:" كل سنة وأنت طيب عمرو ربنا يحميكم"، وكتبت غادة عادل، قائلة:" كل سنة و أنت طيب حبيب قلبى"، وكتب له محمد عبد الرحمن:" ربنا يخليكوا لبعض يا مسكرين يا ولاد الاصول يا عسليات"، وهنأته الفنانة أصالة قائلة:" الله يسعدكم وكلّ سنه وأنتوا مع بعض وبخير وصحّه ونجاح"، كما كتبت آيتن عامر قائلة:" كل سنة وأنت طيب عموره".

وكندة علوش احتفلت بزواجها من عمرو يوسف في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر2018، وقد ابتعدت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف



كندة علوش و عمرو يوسف