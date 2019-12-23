شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمولي ع اللي غايب» تجمع لطيفة بالملحن محمدي في ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن محمدي مع المطربة التونسية لطيفة في ألبومها الجديد بأغنية بعنوان" سلمولي ع اللي غايب"، وهي من كلمات ابتسام محروس، وتوزيع الموسيقي يحيى يوسف، وميكس وماستر ياسر أنور.

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدي، وأغنية أقوى واحده، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.