شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة صداقة.. أحمد حلمى عن كريم عبد العزيز: "صاحبى وأخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أجدع صحاب صحابى من صغرى، دول اللى يمشوا معايا دوغرى، دول أغلى ناس هما الأساس".. أغنيه للفنانة سوما فى فيلم "أعز صحاب"، تنطبق كلماتها على النجمين أحمد حلمى وكريم عبد العزيز واللذين بدآ مشوارهما الفنى معاً ومازالا محتفظين بتلك الصداقة.

النجم أحمد حلمى شارك جمهوره بصور تجمعه مع النجم كريم عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلا، "صاحبى وأخويا".

صورة حلمى وكريم نالت إعجاب العديد من المتابعين مشيدين بعلاقة الصداقة ما بينهم، وكتب الفنان حمدى الميرغنى، "أيه كمية السعادة والفرحة والعظمة والنجاح والنجومية اللى فى الصورة دى بحبكم اوى وفخور إنى فى ٢٠١٩ أتشرفت بالشغل معاكم".

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وفاز النجم أحمد حلمى بجائزة أفضل ممثل كوميدى لعام 2019 فى حفل توزيع جوائز الدير جيست التى أقيمت الجمعة الماضية فى أحد الفنادق الشهير فى التجمع الخامس.



أحمد حلمى وكريم عبد العزيز