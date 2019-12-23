حصاد السينما| اثنان تجاوزا الـ100 مليون.. أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد عام 2019 دخول فيلمين لنادي الـ100 مليون جنيه، الأول ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، أما الثاني فينتمي للأكشن، وكان للأعمال الكوميدية نصيبًا ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات هذا العام.

ونستعرض في التقرير التالي الأفلام التي احتلت المراكز العشرة الأولى في 2019..

الفيل الأزرق 2

تربع على عرش قائمة الإيرادات، الجزء الثاني من فيلم الإثارة والتشويق "الفيل الأزرق"، إذ بلغ إجمالي ما حققه في حوالي 21 أسبوعًا "103 ملايين و600 ألف جنيه".

استكمالًا لأحداث الجزء الأول من الفيلم، المأخوذ عن نص أدبي يحمل الاسم نفسه، تضطر الظروف الدكتور يحيى للدخول إلى مقر عمله بمستشفى الأمراض العقلية، لحل لغز قضية مشابهة لتلك حلها قبل 5 سنوات.

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

ولاد رزق.. عودة أسود الأرض

يأتي في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم الأكشن "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بعد تحقيقه أكثر من 100 مليون والنصف مليون في 19 أسبوعًا.

تبدأ قصة فيلم "ولاد رزق 2" بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.

كازابلانكا

يحتل المركز الثالث فيلم الحركة "كازابلانكا"، محققًا حوالي 79 مليونًا و200 ألف جنيه في 13 أسبوعًا.

تدور أحداثه في إطار من الأكشن، حول عصابة متخصصة في الهجوم على السفن في البحر "هجامين البحر"، ويتم تكليفهم بمهمة ضد آخرين.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، أحمد داش.

الممر

لأول مرة منذ سنوات، تستقبل شاشة السينما فيلمًا حربيًا، وهو فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والذي نجح في حجز المركز الرابع في قائمة الإيرادات، وبلغ إجمالي ما حققه حوالي 74 مليون ونصف المليون في 16 أسبوع.

يتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

"الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إنتاج هشام عبدالخالق.

نادي الرجال السري

نجح الفنان كريم عبدالعزيز في حجز مركزين متقدمين ضمن الخمسة الأوائل في قائمة إيرادات الأفلام السينمائية لعام 2019، ففاز بالصدارة فيلمه "الفيل الأزرق 2"، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "نادي الرجال السري".

واقتربت إيراداته من 60 مليون جنيه في 19 أسبوعًا. تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول مجموعة من الرجال يأسسون ناديًا سريًا لهم، ويتصرفون بطريقة تثير شكوك زوجاتهم.

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"نادي الرجال السري" إنتاج لؤي ووائل عبدالله، تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، معتز التوني، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

خيال مآتة

وجاء في المركز السادس فيلم "خيال مآتة"، بعد تحقيقه لـ38 مليون ونصف المليون في 19 أسبوعًا.

يجسد حلمي في الفيلم شخصيتين الأولى لرجل طاعن في السن، قضى عمره كله في سرقة أشياء ثمينة وتزييف ما يشبهها حتى لا تنكشف جرائمه، أما الشخصية الثانية فهي الحفيد الذي يلجأ له "يكن" حتى يستطيع إصلاح أخطاء الماضي.

"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

سبع البرمبة

وذهب المركز السابع للفيلم الكوميدي "سبع البرمبة"، وحقق في 10 أسابيع خوالي 35 مليون و100 ألف جنيه.

تدور أحداثه حول زوجة تعيش في أزمة نفسية بسبب فقدانها الثقة في زوجها، ويحاول هو من خلال مواقف يدبرها أن يستعيد ثقتها وفي كل مرة يفشل، حتى يقع حادث غير مُدبر ويدافع فيه عنها، فتتغير نظرتها له.

"سبع البرُمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.

"122"

حصل على المركز الثامن فيلم الحركة والإثارة "122"، وتجاوزت إيراداته في 18 أسبوعًا الـ24 مليون و800 ألف جنيه.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4DX، وتدور أحداثه حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليواجها أسوأ كابوس في حياتهما.

"122" بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهينى، تصوير أحمد كردوس، ومن إخراج ياسر الياسري.

حملة فرعون

فاز فيلم الفنان عمرو سعد "حملة فرعون"، بالمركز الثامن، محققًا "18 مليونًا و600 ألف جنيه تقريبًا في 9 أسابيع.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، مأخوذ عن الفيلم الأجنبي "العظماء السبعة"، حول يحيى الشهير بفرعون، الذي يبدأ في البحث عن ابنه وفي نفس الوقت تقوده رحلته لمساعدة الآخرين في التخلص من الاحتلال وداعش.

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

قصة حب

نجح الفيلم الرومانسي "قصة حب" في حجز المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في 2019، وتجاوزت إيراداته حاجز الـ11 مليون جنيه في 15 أسبوعًا.

"قصة حب" تدور أحداثه حول شاب وفتاة، يقع حادث للشاب يتسبب في فقدانه البصر، وتخفي هي عليه أنها مُصابة بالسرطان، فكما كانت بحاجة إليه شعرت أنه أيضًا بحاجة إليها، وهو ما يكتشفه، ويجعله يخفي عنها استرداده لبصره حتى يظل إلى جانبها ولا تشعر بأنه ليس بحاجة لوجودها في حياته.

"قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، مؤمن نور، إخراج عثمان أبو لبن.​