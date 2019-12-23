تراند اليوم : بعد وفاة أختها .. فنانة شهيرة تظهر محجبة .. وتتعهد بعدم وضع المكياج مرة أخرى

ظهرت فنانة شهيرة مرتدية الحجاب وذلك بعد أيام قليلة من وفاة شقيقتها بعد صراع مع المرض .

ونشرت الفنانة والراقصة فيفي عبده مقطعا فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام" ، ظهرت فيه محجبة وبدون وضع أية مساحيق تجميل.

وعلقت على الفيديو قائلة إن بشرتها تضررت كثيرا من المكياج مضيفة: تعبت من الميك أب .. مش هحط مكياج تاني.

وأضافت: بحبكم أوي و وحشتوني أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا ، و ربنا يبعد عني الغمة.

وكانت شقيقة فيفي عبده توفيت قبل أيام بعد صراع مع السرطان.

