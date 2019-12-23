تراند اليوم : شاهد.. خناقة بين إليسا ومريام فارس بسبب مصر



دخلت الفنانة اللبنانية إليسا، في خناقة مع مواطنتها الفنانة مريام فارس، عبر تصريحات متبادلة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي تم تسريبه للأخيرة عن إساءتها لمصر.

وانتهزت "فارس" إقامة حفلها في السعودية ضمن "موسم الرياض" لتهاجم إليسا وترفض التصالح معها، معبرة عن استيائها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

وقالت مريام فارس :« بصراحة لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن “اللايك” الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي».

وأضافت: «إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها»، متسائلة: “إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك».

من ناحيتها، أعادت إليسا، نشر تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: «قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن»، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: «حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا».

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— Elissa (@elissakh)