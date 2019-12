تراند اليوم : «ذا صن» تكشف عن فضيحة جديدة لزوجة«محرز» داخل ملهى ليلي

بعد الأنباء التي تداولتها صحف غربية، عن علاقة بين زوجة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، و الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، عادت« ريتا جوهال» للظهور برفقة الملاكم في ملهى ليلي ولكن ما حدث صادم من طرف الملاكم عندما اخبره مدير الملهى أنها زوجة "محرز".

وصحيفة «ذا صن» البريطانية، عن تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أن «ريتا» (٢٦ عامًا) شوهدت الجمعة الماضية، في ملهى ليلي يسمى "تاب" بلندن، بصحبة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل حسب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF.

وأوضح أحد الموظفين في الملهى للصحيفة أن "ريتا" اصطدمت بجوشوا لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما. وغادر الثنائي الملهى في تمام الساعة الثالثة فجرا في سيارتين منفصلتين.

