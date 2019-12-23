تراند اليوم : بعد إخفائها عن الإعلام لسنوات .. ابنة حسن يوسف تثير الجدل .. و والدها يفجر مفاجأة عنها

تسببت "ناريمان" - ابنة الفنان المصري الشهير حسن يوسف - في موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها المفاجيء.

وظهرت "ناريمان" رفقة والدها حسن يوسف أثناء تكريمه في حفل "نايل دراما" عن مجمل أعماله .

وتكهنت صحف مصرية أن ظهور ابنة "يوسف" مقدمة لدخولها إلى عالم الفن .

و رد حسن يوسف على تلك الأنباء قائلا: ابنتي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترغب في دخول عالم الفن.

وأضاف: لا أعرف لماذا يركز الإعلام مع أسرتي بهذه الطريقة .. قبل أيام قالوا إن زوجتي شمس البارودي ستعود للفن مرة أخرى .. والآن يقولون إن ابنتي ستدخل الفن .. أقول لهؤلاء (ربنا يشفيكم لأنكم ناس فاضية).

