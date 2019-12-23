بالفيديو: طفلة نانسي عجرم تحبو للمرة الأولى

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو لطفلتها الصغيرة ليا خلال حبوها بعفوية وبراءة للمرة الأولى. وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي فانهالت تعليقات المتابعين معبرة عن اعجابهم بالطفلة الصغيرة.

وتزوجت عجرم في عام 2008 من فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 ايار (مايو) 2009 اسمها ميلا، وغنّت لها أغنية بعنوان “يارب تكبر ميلا”، وأنجبا إيلا في 23 نيسان (أبريل) 2011، قبل ليا آخر العنقود في شباط (فبراير) الماضي.

وتحافظ نانسي على متانة حياتها العائلية على رغم كل ضغوط عملها.

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