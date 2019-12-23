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ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2019 حركة كبيرة في سوق الألبوم في الوطن العربي إذ أصدر عدد من النجوم أعمالهم، ومنها ما حقق نجاحاً لافتاً على صعيد الأرقام والإنتشار، كما شهد العام عودة بعض الفنانين من بعد فترة غياب. وهنا نستعرض أبرز الألبومات التي صدرت وأنجحها.
واختلفت نجاحات الفنانين بين الإنتشار الواسع للأغنيات وبين من حقق أرقاماً عالية، وبين من خدمه الألبوم بإحياء عدد حفلات كبير وبطبيعة الحال إختلف نجاح كل ألبوم .
وككل عام يطل الفنان عمرو دياب بألبوم جديد، إلا أن هذا العام كان النجاح مختلفاً وأكبر ، فمن خلال ألبوم "أنا غير" أثبت أنه لا يزال بعد تلك السنوات الرقم الأصعب، وهو من حقق أعلى نسبة إستماع لأغنيات ألبومه، أما أغنيات الألبوم فهي: "أنا غير، بحبه، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد". وتصدرت أغنية "بحبه" أغنيات الألبوم كالأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم بـ10 ملايين مشاهدة، كما إستطاع أن يثير الجدل بالأغنيات مثل "يوم تلات" و"قدام مرايتها".
وأصدرت الفنانة نوال الزغبي ألبوم "كده باي" الذي شكّل عودتها لسوق الألبوم بعد سنوات عديدة، وإستطاعت نوال من خلال الألبوم أن تعود أيضاً وبقوة إلى سوق الحفلات والمهرجانات، وكانت أغنية "كده باي" الأكثر إنتشاراً بين الأغنيات وتنوع الألبوم بين اللبناني والمصري وأغنية عراقية. الألبوم يعتبر واحداً من أنجح أعمالها الفنية خلال السنوات الأخيرة.
وشهد عام 2019 عودة الفنانة أنغام بقوة من خلال ألبوم "حالة خاصة جداً"، وهو الألبوم الذي أشرف عليه زوجها الحالي الملحن أحمد إبراهيم، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً خصوصاً من خلال أغنية "ياريتك فاهمني"، التي حصدت عليها جوائز عديدة. واستطاعت أنغام أن تحجز لنفسها مكاناً متقدماً في هذا الألبوم، الذي اعتبره كثر أجمل ما قدمت حتى اليوم شكلاً ومضموناً.
كما أطلقت الفنانة أصالة ألبومها " في قربك"، وتضمن الألبوم 10 أغانٍ، هي على الترتيب التالي: "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبوم "أصل الإحساس"، بعد غياب إستمر نحو 6 سنوات، وحققت الأغنيات أصداء جيدة واتسمت كالعادة بالكثير من الرومانسية بينما حرصت آمال على إحياء حفل غنائي واحد فقط، بعد صدور الألبوم للإحتفال بنجاحه.
وأصدر الفنان رامي عياش ألبوم "قصة حب" في الأسواق بعد تحضيرات استغرقت فترة كبيرة، والذي يشمل 10 أغانٍ متنوعة ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، وقد حقق رامي نجاحاً كبيراً بأغنية "قصة حب".
كما أصدر الفنان محمد عبده ألبومه الجديد "يا غافية قومي".
والفنان ملحم زين أصدر ميني ألبوم حقق نجاحاً يحمل اسمه، وأغاني الألبوم هي : "لهون وبس، قولوا، مدري شو بني، من مدة، صفا قلبي".
أما الفنان ناصيف زيتون فقد أصدر ألبومه الثالث بعد غياب ثلاث سنوات، وبعد أن حقق نجاحاً كبيراً بالألبوم السابق، أصدر أغنياته الجديدة بطريقة الأغاني المنفردة وحقق بها نجاحات كبيرة وأرقاماً عالية.
بينما طرح الفنان صابر الرباعي ألبومه "صابر 2019"، الذي ضم 10 أغانٍ جديدة نصفها باللهجة المصرية.
وأطلق المطرب الكويتي عبدالله الرويشد الألبوم الـ 39 في مسيرته الفنية، ويحمل اسمه وتضمن 10 أغانٍ.
نوال الكويتية أصدرت أغاني ألبومها الجديد "الحنين" بالتوقيت نفسه لاحتفالها بعيد ميلادها الموافق في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ويضم 10 أغنيات.
وبعد غياب 3 سنوات أصدر الفنان محمد حماقي ألبومه "كل يوم من ده"، الذي ضم 20 أغنية جديدة، وهو أكثر الألبومات الغنائية من حيث العدد في عام 2019، واستغرق في تحضيره 3 سنوات وتنوع بين الراقص والرومنسي والدرامي.
واحتفلت الفنانة داليا مبارك بإطلاق الميني ألبوم الخاص بها "في حياتك مستحيل"، والذي يضم 5 أغنيات كلها من تلحين ياسر بو علي.
أصدر الفنان رابح صقر، ميني ألبوم يحمل اسمه وتضمن 8 أغان.
وأصدر الفنان محمد الشرنوبي ألبومه "زي الفصول الأربعة".
كما طرحت الفنانة الشعبية أمينة ألبومها الجديد "اللي راحو".
وعاد فريق "واما" ليصدر ألبوم "الصيف ابتدى"، ويضم 10 أغنيات.
أصدر المطرب الشعبي مصطفى حجاج ألبوم "هتزهزه".
وعاد الفنان هشام عباس بألبوم جديد العام الحالي بعد غياب 10 سنوات من آخر ألبوم له عام 2009 فطرح ألبومه"عامل ضجة"، والذي ضم 11 أغنية.
وبعد سنوات من الغياب عاد الفنان هيثم شاكر بألبوم "معرفة قديمة".
مي كساب أيضاً أصدرت ألبومها "أنا لسه هنا".
وطرح فريق "كايروكي" ألبوم "أبناء البطة السودا"، وهو الألبوم الذي حظي بتفاعل بين الشباب على منصات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ألبومات 2019:عمرو دياب تصدر ملحم زين نجح قصة حب رامي عياش لمعت وماذا عن ناصيف زيتون وأصالة؟رؤوف عبد العزيز: ظاهرة "نمبر 1 " في المصارعة الحرة وليست في الفنخاص بالفيديو- هل ستتعلم داليدا خليل من خطئها في "أسود" وعلى من يقع اللوم؟راقية إبراهيم.. إعتذار ليلى مراد أعطاها فرصة النجاح في السينما وعملت مع الموساد الإسرائيليصبحي الرفاعي والد عكيد "باب الحارة".. وشارك مع دريد لحام ونهاد قلعي في مسرحيات خالدةإكرامية كريستيانو رونالدو وعدد صادم لمرات ممارسة كيم كارداشيان للجنس بيوم واحد أبرز أخبار العام 2019منة فضالي تروي تفاصيل لقائها بتوم كروز..وماذا عن عملها في سوريا للمرة الأولى؟خاص وبالفيديو- هل من حب جديد في حياة عامر زيان؟ وماذا عن زواجه بالسر؟خاص بالفيديو- هذه نجمة ونجم عام 2019 في عيون المواطنينناهد يسري مُنع فيلمها في مصر بسبب "مشاهد جنسية".. وإعتزلت مرتينأحمد السقا مكرماً ومحمد حماقي وشيرين عبد الوهاب يغيبان..وهذا ما قالته لبلبة وحنان مطاوع للفنمحمود جبر.. الشغوف بالمسرح وصاحب العائلة الفنية الكبيرة والمتميّزةذا فوس كيدز وألين لحود وفادي جنبار يتحدون الظلم والعنف ويوجهون هذه الرسائلخاص بالفيديو- هل سيستغنون عن رانيا سلوان في الموسم الثاني من "عروس بيروت"؟ وهل تكون أمام عادل إمام قريباً؟أريام.. إكتشف موهبتها سيمون أسمر وحادث سير أبعدها وماذا عن فتى أحلامها؟موجز الفن- أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب وعبد المنعم عمايري يرتبط بهذه الفنانةرالف فاينس لورد فولديمورت وغوستاف والقائد النازي.. وخياناته أفسدت حياته العاطفيةشكري أنيس فاخوري مبدع في "حكايات" وفي الإعادة على LB2 متعة متجددةخاص بالفيديو- هذه الأبراج الأكثر والأقل حظاً لهذا الأسبوع مع جومانا وهبيأديب قدورة لُقّب بفتى الشاشة السورية.. ورشّح للوقوف أمام جيرالدين تشابلن وأنطوني كوين وبريجيت باردوليليان نمري: ظُلمت قبل ديو المشاهير وبعده..و"قعدوني سنين ببيتي"خاص بالفيديو- أسعد رشدان يشيد بهذا الرجل السياسي اللبناني:"بعد في أوادم"فايز المالكي إشتهر بشخصيتي "مناحي" و"أبو رنة".. وإتُهم بتمويل الإرهاب والعنصريةباميلا الكيك تطلق صرخة ثلاثية الأبعاد للوطن والمرأة والسياسيينموجز الفن: تامر حسني يصدم الجمهور بإطلالته بثياب النوم وأنجي خوري تتصرف بطريقة غير أخلاقيةخاص الفن- كيف وصفت جيسي عبدو اطلالتها مع مصطفى الآغا؟ريم المحمودي تفوّقت على أحلام.. وإعتزلت بعد زواجها من سالم الهنديأمير يزبك .. أمير الفن والأخلاق والوفاء في زمن الدخلاء وقليلي الحياءبدرية أحمد عانت من مرض نفسي.. وإتُهمت بإستغلال الدين والحجابكيف ردت أرزة الشدياق على إتهامها بنكران جميل الـOTV؟ ومن ترى الأنجح بين عادل كرم وهشام حداد؟خاص- شريف منير: تمنيت أن لا ينتهي عملي مع شريف عرفة في “ولاد العم"..وهذان الاسمان يستحقان التكريمعريب حمدان أحبت مسيحياً وتركته.. وما علاقتها بـ ميس ودانا حمدان ومي سليم؟نجمة آراب غوت تالنت المسيحية تتلو آية الكرسي ويدا محمد رمضان ملتخطان بالدماءمحرم فؤاد.. معارك خفية مع عبد الحليم حافظ وفرصته الذهبية مع سعاد حسني وما علاقته بـ جورجينا رزق؟جاد شويري أجاد التعبير في "مش أي كلام" على طريقتهكريستا ماريا ودايفيد سلطاوي يرنمان الميلاد في كنيسة سان ماكسيم في كندامنة شلبي تعرّضت للتنمر بسبب سمنتها وعمل والدتها.. وأُصيبت بالإكتئاب والتوحدخاص بالفيديو- هل تقصدت فاليري أبو شقرا البطولة أمام تيم حسن ومعتصم النهار؟ وما هي نصيحتها لملكة جمال لبنان؟خاص بالفيديو- بسام كوسا يطلق موقفاً مثيراً عن إسرائيل.. ويقول: "مطلوب راسنا"كايت بكنسايل من أشد المعجبات بتصاميم جورج شقرامصطفى العقاد.. دعمه معمر القذافي في "الرسالة" و"أسد الصحراء" ومقتله حال دون إنجاز فيلم "صلاح الدين"عايدة صبرا ممثلة حقيقية وثائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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