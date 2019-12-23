ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2019 حركة كبيرة في سوق الألبوم في الوطن العربي إذ أصدر عدد من النجوم أعمالهم، ومنها ما حقق نجاحاً لافتاً على صعيد الأرقام والإنتشار، كما شهد العام عودة بعض الفنانين من بعد فترة غياب. وهنا نستعرض أبرز الألبومات التي صدرت وأنجحها.

واختلفت نجاحات الفنانين بين الإنتشار الواسع للأغنيات وبين من حقق أرقاماً عالية، وبين من خدمه الألبوم بإحياء عدد حفلات كبير وبطبيعة الحال إختلف نجاح كل ألبوم .

وككل عام يطل الفنان ​عمرو دياب​ بألبوم جديد، إلا أن هذا العام كان النجاح مختلفاً وأكبر ، فمن خلال ألبوم "أنا غير" أثبت أنه لا يزال بعد تلك السنوات الرقم الأصعب، وهو من حقق أعلى نسبة إستماع لأغنيات ألبومه، أما أغنيات الألبوم فهي: "أنا غير، بحبه، يوم تلات، تحيرك، متغير، قدام مرايتها، أول يوم في البعد". وتصدرت أغنية "بحبه" أغنيات الألبوم كالأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم بـ10 ملايين مشاهدة، كما إستطاع أن يثير الجدل بالأغنيات مثل "يوم تلات" و"قدام مرايتها".

وأصدرت الفنانة ​نوال الزغبي​ ألبوم "كده باي" الذي شكّل عودتها لسوق الألبوم بعد سنوات عديدة، وإستطاعت نوال من خلال الألبوم أن تعود أيضاً وبقوة إلى سوق الحفلات والمهرجانات، وكانت أغنية "كده باي" الأكثر إنتشاراً بين الأغنيات وتنوع الألبوم بين اللبناني والمصري وأغنية عراقية. الألبوم يعتبر واحداً من أنجح أعمالها الفنية خلال السنوات الأخيرة.

وشهد عام 2019 عودة الفنانة ​أنغام​ بقوة من خلال ألبوم "حالة خاصة جداً"، وهو الألبوم الذي أشرف عليه زوجها الحالي الملحن أحمد إبراهيم، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً خصوصاً من خلال أغنية "ياريتك فاهمني"، التي حصدت عليها جوائز عديدة. واستطاعت أنغام أن تحجز لنفسها مكاناً متقدماً في هذا الألبوم، الذي اعتبره كثر أجمل ما قدمت حتى اليوم شكلاً ومضموناً.

كما أطلقت الفنانة ​أصالة​ ألبومها " في قربك"، وتضمن الألبوم 10 أغانٍ، هي على الترتيب التالي: "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

الفنانة ​آمال ماهر​ أطلقت ألبوم "أصل الإحساس"، بعد غياب إستمر نحو 6 سنوات، وحققت الأغنيات أصداء جيدة واتسمت كالعادة بالكثير من الرومانسية بينما حرصت آمال على إحياء حفل غنائي واحد فقط، بعد صدور الألبوم للإحتفال بنجاحه.

وأصدر الفنان ​رامي عياش​ ألبوم "​قصة حب​" في الأسواق بعد تحضيرات استغرقت فترة كبيرة، والذي يشمل 10 أغانٍ متنوعة ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، وقد حقق رامي نجاحاً كبيراً بأغنية "قصة حب".

كما أصدر الفنان ​محمد عبده​ ألبومه الجديد "يا غافية قومي".

والفنان ​ملحم زين​ أصدر ميني ألبوم حقق نجاحاً يحمل اسمه، وأغاني الألبوم هي : "لهون وبس، قولوا، مدري شو بني، من مدة، صفا قلبي".

أما الفنان ناصيف زيتون فقد أصدر ألبومه الثالث بعد غياب ثلاث سنوات، وبعد أن حقق نجاحاً كبيراً بالألبوم السابق، أصدر أغنياته الجديدة بطريقة الأغاني المنفردة وحقق بها نجاحات كبيرة وأرقاماً عالية.

بينما طرح الفنان ​صابر الرباعي​ ألبومه "صابر 2019"، الذي ضم 10 أغانٍ جديدة نصفها باللهجة المصرية.

وأطلق المطرب الكويتي ​عبدالله الرويشد​ الألبوم الـ 39 في مسيرته الفنية، ويحمل اسمه وتضمن 10 أغانٍ.

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​نوال الكويتية​ أصدرت أغاني ألبومها الجديد "الحنين" بالتوقيت نفسه لاحتفالها بعيد ميلادها الموافق في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ويضم 10 أغنيات.

وبعد غياب 3 سنوات أصدر الفنان ​محمد حماقي​ ألبومه "كل يوم من ده"، الذي ضم 20 أغنية جديدة، وهو أكثر الألبومات الغنائية من حيث العدد في عام 2019، واستغرق في تحضيره 3 سنوات وتنوع بين الراقص والرومنسي والدرامي.

واحتفلت ​الفنانة داليا​ مبارك بإطلاق الميني ألبوم الخاص بها "في حياتك مستحيل"، والذي يضم 5 أغنيات كلها من تلحين ​ياسر بو علي​.

أصدر الفنان ​رابح صقر​، ميني ألبوم يحمل اسمه وتضمن 8 أغان.

وأصدر الفنان ​محمد الشرنوبي​ ألبومه "زي الفصول الأربعة".

كما طرحت الفنانة الشعبية أمينة ألبومها الجديد "اللي راحو".

وعاد فريق "واما" ليصدر ألبوم "الصيف ابتدى"، ويضم 10 أغنيات.

أصدر المطرب الشعبي ​مصطفى حجاج​ ألبوم "هتزهزه".

وعاد الفنان ​هشام عباس​ بألبوم جديد العام الحالي بعد غياب 10 سنوات من آخر ألبوم له عام 2009 فطرح ألبومه "عامل ضجة"، والذي ضم 11 أغنية.

وبعد سنوات من الغياب عاد الفنان ​هيثم شاكر​ بألبوم "معرفة قديمة".

​مي كساب​ أيضاً أصدرت ألبومها "أنا لسه هنا".

وطرح فريق "كايروكي" ألبوم "أبناء البطة السودا"، وهو الألبوم الذي حظي بتفاعل بين الشباب على منصات التواصل الاجتماعي.