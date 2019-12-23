ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة ​داليدا خليل​ في لقاء خاص مع موقع "الفن" عن الثورة، وظهرت برسالة خاصة للشعب اللبناني وكلمة من القلب تحكي عن معاناة كبيرة للمواطن اللبناني، مشددة على أهمية نقل الصورة الجميلة للناس خارج لبنان.

وبالعودة للأمور الفنية أجابت داليدا في هذا اللقاء على أسئلتنا "هل ستتعلم في مسلسل " سرّ" من الأخطاء التي ارتكبتها بمسلسل "أسود"؟ وعلى من يقع اللوم في هذا الموضوع؟ وهل ترحب بمسلسل يجمعها مع نجمات لبنان في التمثيل؟"

داليدا تنتظر دورها في مسلسل "سرّ" من بطولتها و​بسام كوسا​ و​باسم مغنية​ و​وسام حنا​ و​فادي إبراهيم​ و​رواد عليو​ وناتاشا شوفاني و​أسعد رشدان​ وسامي أبو حمدان ونيكول طعمة وهشام ابو سليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان وطارق أنيش وجويس فارس وتانيا فخري وسواهم.

تتابعون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هل ستتعلم داليدا خليل من خطئها في "أسود" وعلى من يقع اللوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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