خاص الفن- بعد "حواديث الشانزلزيه" إنجي المقدم في عمل سينمائي؟لقطات تنشر لأول مرة من زفاف يوسف الخال ونيكول سابا - بالفيديوخاص "الفن"- هند صبري تخطط لإجازة مع عائلتها قبل التحضير لمسلسلها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن اثبتت نجاح كبير الفترة الماضية وثبتت قدميها كممثلة جيدة، تفكر الممثلة ​إنجي المقدم​ حسب مصادر موقع الخليج 365 في ان تكون خطواتها المقبلة سينمائية خاصة بعد ان حققت الكثير من النجاح في الدراما.

وبالفعل بعد ان تطمئنت على مسلسل حواديت الشانزليزيه تبدأ إنجي في اختيار السيناريو الذي تخوض من خلاله تجربة السينما والبطولة حيث عرض عليها أكثر من عمل بالفعل في الفترة الماضية لكنها لم تحسم موقفها.

إنجي حاليا تعيش حالة من الاستمتاع بنجاح مسلسلها وتترقب ردود الفعل حول العمل الذي يعتبر اول بطولة مطلقة لها في الدراما.

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