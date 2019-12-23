وفاة الفنان اللبناني وليم حسواني «شاويش المسرح الرحباني»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيّ مساء أمس الأحد 22 ديسمبر، الفنان اللبناني وليم حسواني، الملقب بشاويش المسرح الرحباني، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

ونعاه نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس، عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “وين رحت يا شاويش؟” تركت البلد مبلبلًا ورحلت. أنت الذي كنت تحلّ المشاكل بأطيب وأظرف أسلوب، أما وجدت سبيلًا لحلّ مشاكل لبنان قبل أن ترحل؟”.

Advertisements

وأضاف : “دمعةٌّ على الوطن ودمعة عليك وقلبٌ مجروح يبكيكما معًا، إلى جنّة الخلد يا أستاذ وليم، وليم حسواني في ذمّة الله”.

يذكر أن وليم حسواني، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بدأ حياته كمدرس لمادة الحقوق، و استمر يمارسها ولم يغب عن أجواء الفن والشعر، وهو الذي ترعرع عليهما في العائلة والقرية، وكانت مهرجانات بعلبك المحطة التي انطلق منها ليصبح “شاويش” المسرح الرحباني وأحد نجومه.

اتصل حسواني بالأخوين رحباني، يوم كانا يحضّران لمسرحية «موسم العز»، فقُبل بصفة راقص، لكن عندما سمع صوته عاصي الرحباني دعاه للمشاركة في المسرحية بصفة ممثل ومغني، ليصبح من نجوم مسرح الرحابنة، له أيضاً عدة مشاركات في السينما والدراما، من أبرزها “بياع الخواتم، ميس الريم”.