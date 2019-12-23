هيفاء وهبي تجهز لطرح أغنيتين جديدتين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة و المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أغنيتين تتعاون فيهم مع الشاعر عمرو المصري، وتحمل الأغنية الأولى اسم ” مش باضعف” ، بينما تحمل الثانية عنوان “نكدية”، و ويقدمها المصري بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة.

وكان المصري قد تعاون مع هيفاء وهبي، في أغاني أخرى، من ضمنها أغنية “بحب الحياة”، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادى شرارة.

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وعلى جانب أخر، تشارك هيفاء وهبى، حاليا في بطولة فيلم جديد بعنوان “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة.

ومن جانبها تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حملتها التشويقية لفيلمها المنتظر «أشباح أوروبا»، حيث خضعت لجلسة ترويجية جديدة لصالح العمل بعدسة المصور ديفيد عبدالله.

هيفاء ظهرت في الجلسة بالـ«لوك» المقرر أن تظهر به ضمن أحداث العمل، حيث الشعر الأشقر القصير، في الوقت الذي بدت فيه بإطلالة كاجول من بنطلون جينز وجاكيت أسود جلدي، بينما استعانت بسيجارة في لقطة لافتة من الجلسة، معلقة عليها بجملة لها من الفيلم الذي تجسد فيه شخصية امرأة تُدعى «لي لي»، حيث كتبت: «اللي خانك عامله زي دخانك».