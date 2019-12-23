ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان “مدل بيست” في “ليلة لا تنسى” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الأوّل في “موسم الرياض”، عادت النجمة اللبنانية ميريام فارس مجدداً لتحيي واحدة من أضخم الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مهرجان “ميدل بيست”.

الآلاف من محبّي ملكة المسرح في السعودية كانوا بانتظارها، فأطلّت عليهم بريمكس مميّز لأغنية “نفسي أقولهالك” وأشعلت الأجواء وسط الألعاب النارية التي أضاءت سماء “الرياض”. تفاعل الجمهور مع ميريام كان أكثر من رائعاً فهتف الساهرون باسمها على وقع موجات تصفيق حارّة لم تهدأ ولا حتى للحظة واحدة.

تألقت ملكة المسرح خلال العرض بجامبسوت من اللون البنفسجي البراق، ووضعت على معصمها “بندانا” تماشياً مع شعار المهرجان “بندنها وروح”، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسرقت كل الأنظار نحوها.

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بعد الحفل نشرت ميريام فارس مقطع مصوّر من العرض، أظهر حماس الجمهور الكبير خلال تقديمها أغنية “نفسي أقولهالك” على المسرح، وأرفقته بتعليق أشارت فيه إلى أنها كانت “ليلة لا تُنسى”.

من جانب آخر، تستعد ميريام فارس لإحياء ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.