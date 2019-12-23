من مافيا إليسا إلى عوانس شيرين.. أغرب تصريحات المشاهير في 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلق العديد من المشاهير في الوطن العربي تصريحات أثارت ضجة واسعة خلال عام 2019 الذي شارف على الانتهاء، خطفوا من خلالها الأضواء وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك التصريحات على نطاق واسع على مدار العام.

من "عوانس" شيرين عبد الوهاب لـ"مافيا" إليسا، لم يتردد نجوم الفن في الوطن العربي في التعبير عن آرائهم بكل صراحة، فيما يخص بعض الموضوعات، إلا أنهم لم يتوقعوا بالتأكيد ردود الفعل على تلك التصريحات.

وترصد "فوشيا" أغرب 10 تصريحات لمشاهير الوطن العربي، أثارت جدلًا واسعًا خلال عام 2019.

"عوانس" شيرين

أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل، بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في موسم الرياض حيث قالت : "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

ووجهت إليهم رسالة قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

وسرعان ما تصدرت شيرين قائمة "الترند" عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم "اخرسي يا شيرين "، لتنهال عليها التعليقات والانتقادات مطالبين الفنانة بعدم التكلم في حفلاتها لأنها بحد تعبير الجمهور لا تجيد الحديث على المسرح.

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رانيا يوسف

وجّهت الفنانة المصرية رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية رسالةً إلى جمهورها طلبت فيها أن يشتموها سواءً في إطلالاتها أو انتقاد أعمالها الفنية فقالت: "أتمنى أعمالي تعجبكم وتشتموني وتنتقدوني أعملوا اللي انتوا عاوزينه أنا ما عنديش مشكلة".

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم اتهام رانيا يوسف بأنها أصبحت شخصية "باردة" لا يهمها أحد ولا تكترث بما يقوله الجمهور عنها من انتقادات.

نادية لطفي

أكدت النجمة المصرية نادية لطفي، خلال تواجدها بأحد المستشفيات للعلاج، أنها عاصرت أكثر من حاكم لمصر، وأنها لم تحب ولم تكره منهم أحدًا.

وقالت نادية لطفي: "النكسة دمرتني.. كانت مصيبة سودة غيّرت الدنيا، وفي هذا الوقت كان يثار ما يسمى بتجنيد الفنانات، وكان موجود حقيقي، بس أنا كنت في شغلي ومحدش أزعجني للأمانة، أو قال لي شيء أو عرض علي حاجة".

وفي الفيديو التالي يمكنك مشاهدة التصريحات العشرة المثيرة للجدل من قبل نجمات الفن في الوطن العربي.