زوجة محمد حماقي تحرص على التواجد إلى جانبه في نهائيات "ذا فويس"

حرصت نهلة الحاجري، زوجة النجم محمد حماقي، على التواجد إلى جانب زوجها في نهائيات برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس والذي انتهى بتتويج التونسي مهند عياشي، من فريق السوبر ستار راغب علامة، "أحلى صوت" حاصدًا النسبة الأعلى من تصويت الجمهور. وأكدت نهلة الحاجري، أن المشترك المغربي فهد مفتخر يتمتع بصوت مميز، وأشادت بأدائه وحسن اختياره من قبل زوجها النجم محمد حماقي.

واللافت أن حضور نهلة الحاجري كان له نفحة مميزة، فقد تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة أنه لم يترك النجم محمد حماقي فرصة إلا ووجه فيها تحية لزوجته أو بادرها بنظرات مفعمة بالحب والفخر بتواجدها إلى جانبه. وقال محمد حماقي في تعليقه: "بشكركم وبشكر زوجتي نهلة الحاجري اللي بتحضر معانا النهاردة الحلقة الأخيرة"، ما جعل الجمهور في مسرح "ذا فويس" يصفق ترحيبًا بها وتعبيرًا عن إعجابهم بتصرف محمد حماقي.

وتجدر الاشارة إلى أن محمد حماقي قد أدى أغنية "يا ستّار" وهي من ألبومه الأخير، فيما أطلق راغب علامة أغنيته الجديدة "كان غيرك أشطر" باللهجة الخليجية، على غرار النجمة سميرة سعيد إذ أدت أغنيتها الجديدة "هليلة" فيما أطلقت الفنانة أحلام أغنية "أنا مدري". وتفاعلت نهلة الحاجري مع أغنية "يا ستار" إذ ظهرت وهي تردد كلمات الأغنية، في حين أشار لها النجم محمد حماقي عند الوصول إلى جملة: "والقمر يختار".

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وأكد الجمهور أن تواجد نهلة الحاجري إلى جانب زوجها محمد حماقي فى الحلقة الأخيرة من البرنامج يؤكد مدى حبهما، وأن الخلافات التى نشبت في بداية زواجهما، وكانت سببًا في انفصالهما قد انتهت، فحبهما كان له التأثير الأكبر في العودة لبعضهما.

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وتحدث محمد حماقي سابقا خلال وجوده في برنامج "أنت أونلاين" عن سبب انفصاله عن زوجته الذي امتد لعامين، وقال إنهما مرّا بمشاكل عديدة وكان يلقي كل شخص فيهما اللوم والعتاب على الطرف الآخر، بأنه هو من يتسبب في المشاكل وسيؤدي لانهيار علاقتهما الزوجية.وأضاف حماقي بأنهما عادا مجددًا لبعضهما، واعترف كل منهما أنه أخطأ في حق الآخر، لهذا كانت عودتهما مختلفة ومتينة، والآن لديهما طفلة تدعى فاطمة.

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