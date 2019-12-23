نجوى كرم تُكمِل جولة العيد بثوب ماما نويل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لبست الفنانة نجوى كرم ثوب ماما نويل مجدداً لتنشر فرح الميلاد من خلال عملها الخيري. حيث تابعت مشوارها هذا الأسبوع إلى "ميتم كفرفو" (دار مار أنطون) لتنشر الفرحة في أرجائه، بعدما تفقدت في الأسبوع الماضي اليتامى والعُجّز في جمعية "أيام الرجاء" بمدينة زحلة،
هذا وشاركت مقطع فيديو ومجموعة من الصور، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت وسط عناقٍ وقبلات مع الأطفال الذين تفاعلوا مع حضورها إليهم ببهجة العيد.
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