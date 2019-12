كريستيانو رونالدو يتصدّر النجوم الأكثر متابعة على "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاق استخدام موقع تحميل الصور "إنستغرام" كل التوقعات بانتشاره واعتماده منصة لنشر أخبار ومواقف لنجوم ومشاهير برعوا بمختلف المجالات في العالم وحشدوا ملايين المعجبين المتابعين لأخبارهم، رغم قلة متابعتهم لبعضهم بعضاً.

ولقد دخل هؤلاء النجوم المنافسة من بابٍ جديد ومختلف عبر هذه المنصة التي تحولت لأسلوب حياة. ""الخليج 365"" تُسلِّط الضوء على النجوم العشرة الأوائل بعدد المتابعين على "إنستغرام":

1. كريستيانو رونالدو: 190 مليون متابع

يبدو الإسم الكامل للاعب كرة القدم المشهور عالميًا غريباً. فهو Cristiano Ronaldo DOS Santos Aveiro. وجاء كذلك بسبب خلاف والديه على تسميته حتى توصلا لحلٍّ وسط في اختياره. فجاء الاسم الأول من الأم، والثاني من الأب الذي قرر تسميته تكريما للرئيس رونالدو ريغان.

إنه اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو. لاعب نادي كرة القدم الإيطالي "يوفنتوس" الذي فاز ثلاث مرات بـ "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب أوروبي، وحصل أربع مرات على "الحذاء الذهبي".

2. أريانا غراندي: 167 مليون متابع

انطلقت هذه الشابة الأميركية المتعددة المواهب أريانا غراندي في سن مبكر إلى النجومية. فغزت بنبرة صوت غير المعتادة قلوب المشجعين - المراهقين. ثم بدأت مسيرتها بإطلالة "البايبي دول" ونضجت إلى نجمة متمكنة من شهرتها حول العالم.

إنها تعمل الآن عل أكثر من خط فني بين تسجيل ألبومات وتصوير الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى أنها لا تزال ممثلة في المسرح.

3. دواين جونسون الملقب بـ The Rock: جمع 162 مليون متابع

في رصيد المصارع الأميركي، ممثل هوليوود الشهير ، دواين جونسون ، أكثر من 300 فيلم. ويظهر اسمه مرتين في سجل الأرقام القياسية العالمية.



4- سيلينا جوميز: 161 مليون متابع

في الرابعة والعشرين من عمرها، أثبت النجمة سيلينا غوميز حضورها كمطربة وممثلة ومؤلفة لكلمات العديد من الأعمال الموسيقية. كما حصلت على لقب "سفيرة النوايا الحسنة" لليونيسف.

وكان عام 2002 ضاغطاً للغاية بالنسبة لسيلينا غوميز، لأنها في هذا الوقت بدأت حياتها المهنية. فقد شاركت حينها في كل شيء. حيث تألقت في العديد من الأفلام ، وسجلت ألبومات وأحيت حفلات موسيقية حاشدة. لكن انغماسها بالعمل لحد الارهاق والجنون كان له التأثير السلبي على صحة النجمة الصاعدة ففي العام 2014 واجهت مرض "الذئبة". ولقد أضافت خلال معركتها ضد هذا المرض الرهيب شعبيةً حول العالم الفنان بسبب تعاطف الكثيرين الذين راحوا يتتبعون أخبارها الصحية باهتمام. ما رفع عدد متابعيها بشكلٍ ملفت.







5. كيم كارداشيان: 151 مليون متابع

وصل عدد المشتركين في حساب الممثلة والممثلة الأميركية كيمبرلي نويل كارداشيان بالفعل إلى عدد كبير مع تعلق الملايين حول العالم بنجوم تلفزيون الواقع وبرنامجها الشهير "keeping up with the Kardashians". وزارد أيضاً مع مشاركتها في برنامج المواهب "الرقص مع النجوم" الذي ترافق مع نشر الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي تُستخدَم لأغراض مختلفة، وتثير حماسة المعجبين الذين يهتمون لأي خبر.



6. كايلي جينر: 150 مليون متابع

ارتفع رصيد المتابعين على صفحة عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر المشاركة أيضاً في برنامج تلفزيون الواقع "keeping up with the Kardashians". وزاد العدد تباعاً مع نشر صور فساتين الأزياء والمجوهرات واللقطات من غرفة الملابس.

7. ليو ميسي: 136 مليون متابع

جمع هذا اللاعب الأرجنتيني العالمي لكرة القدم ليو ميسي متابعيه بفضل موقعه كمهاجم وقائد في نادي برشلونة الإسباني منذ عام 2011. وهو يشغل أيضاً منصب قائد الفريق الوطني الأرجنتيني - ويُعرَف بأفضل هداف في تاريخ فريقي برشلونة والأرجنتين.

8. بيونسيه: 135 مليون متابع

على الرغم من عزلتها وخجلها الفائض في طفولتها، أصبحت بيونسي شخصية أسطورية في عالم الأعمال الاستعراضية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لقد باعت عشرات الملايين من ألبوماتها الموسيقية، وحصلت على جائزة Grammy في عدة مناسبات.

ووفقًا لنقاد الموسيقى، فإن بيونسي هي واحدة من هؤلاء الأفراد الذين أثروا بقوة في الأسلوب الموسيقي وقدّموا مساهمةً كبيرة في مجال الموسيقى الشعبية.

9. نيمار جونيور: 128 مليون متابع

ظهر لاعب كرة القدم البرازيلي المحترف البالغ من العمر 26 عامًا لأول مرة في ربيعه الـ 17. وهو يلعب الآن كمهاجم في المنتخب البرازيلي. لكن وصفته للنجاح تأتي على عكس اللاعب الأرجنتيني "ميسي". بحيث يظهر جلياً أن هناك من يدير له صفحته بطريقةٍ تسويقية عبر تحديثها بانتظام - غالبًا عدة مرات في اليوم. مع الإشارة إلى أن عدد سكان البرازيل يزيد بنحو خمس مرات عن عدد سكان الأرجنتين.

10. تايلور سويفت: 122 مليون متابع

تحوّل متابعو النجمة تايلور سويفت إلى مشجعين لها، وليس فقط بفضل موهبتها، بل أيضًا بسبب طريقتها المميزة في التواصل معهم بمحبة وتواضع. حيث أنها لم تتردد بنشر صوراً من حفل زفاف المعجبين بها ماكس وكيني سميث الذي حضرته بنفسها.